Incap Oyj: Incap sulkee tehtaansa väliaikaisesti Intiassa, näkymät vuodelle 2021 pysyvät ennallaan

Incap Oyj Pörssitiedote 10.5.2021 kello 10.15

Sisäpiiritieto

Karnatakan osavaltion hallitus on ilmoittanut tiukentavansa toimiaan hillitäkseen koronaviruspandemian pahenemista. Tämän vuoksi Incap on tänään 10.5. sulkenut Tumkurin tehtaansa väliaikaisesti 24.5.2021 asti.

”Incap on täysin sitoutunut tukemaan paikallishallintoa viruksen torjumiseksi ja jatkaa myös työntekijöidensä rokotusohjelmaa. Ensisijaisena tavoitteenamme on suojella työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta. Teemme parhaamme rajoittaaksemme vaikutuksia, joita väliaikaisella sulkemisella voi olla asiakastoimituksiimme”, kertoo Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk.

Incapin tehtaiden sulkemisella ei ole vaikutusta yhtiön 21.4.2021 julkaisemiin vuoden 2021 näkymiin. Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, oikaistu liikevoitto (EBIT) ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020.

