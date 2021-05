Bombardier tient un événement virtuel d’une semaine pour le public d’outre-mer

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse de tenir son deuxième événement virtuel du lundi 10 mai au vendredi 14 mai. Le constructeur d’avions d’affaires propose de visiter en ligne ses avions à l’avant-garde de l’industrie et présente les services qu’elle offre à sa clientèle dans une série de webinaires.



Ciblant les clients du Moyen-Orient et ceux d’Europe, les visites virtuelles de Bombardier leur permettent de monter à bord de ses avions Challenger 350, Challenger 650, Global 5500 et Global 6500, ainsi qu’à bord de l’avion phare de l’industrie, le biréacteur Global 7500. Le premier événement virtuel de Bombardier qui s’est tenu avec succès en octobre dernier ciblait le public nord-américain.

Bombardier invite aussi le grand public à visiter virtuellement un avion différent chaque jour du salon – de l’information sur la façon de participer à ces visites sera publiée sur les comptes Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn de l’avionneur.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle.

La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

