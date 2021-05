Ellen inleder ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer

Ellens uppdaterade affärsplan och strategi för framtiden innebär ett tydligt fokus på fyra stora och viktiga områden som prioriteras. Ett av dessa prioriterade områden är att harmonisera och utveckla Ellens varumärken Ellen och LN.

Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer som bland annat nu för fjärde året i rad, 2021 och totalt sju gånger, utsetts till ”årets byråvinnare” har fått uppdraget att hjälpa Ellen med att bland annat harmonisera, vitalisera och utveckla förpackningsdesignen för Ellens produktportfölj med syfte att utveckla Ellen till ett starkt varumärke för framtiden.

Designkontoret Silver är specialister inom varumärkesstrategi och designkoncept för retail och FMCG varumärken med expertis inom insikt & analys, konceptutveckling, design och förpackningsutveckling.

Ellens produktportfölj består idag av två olika varumärken, Ellen och LN. Så ser det ut på bland annat Ellens hemmamarknad Sverige och på ett antal andra marknader. Ellen verkar inom kategorin intimhälsa och riktar sig till kvinnor. Med hjälp av aktiva ämnen såsom probiotika, mjölksyra etc. stödjer produkterna kroppens förmåga till rätt pH-balans som är grunden till ett friskt underliv.

Det finns ett behov av att harmonisera produktportföljen och utveckla ett starkt varumärke för framtiden. Syftet är också att tydliggöra produktportföljen och underlätta möjligheterna att kommunicera helheten. Ett annat prioriterat område i enlighet med Ellens affärsplan och strategi är att stärka kännedomen om Ellen och Ellens till stora delar världsunika produktportfölj. Harmonisering och utveckling av förpackningsdesignen är en viktig grund för att möjliggöra det.

” Det känns otroligt roligt att på riktigt påbörja arbetet runt harmoniseringen av Ellens varumärken tillsammans med Designkontoret Silver. Ellen har en fantastiskt fin produktportfölj som har ett behov av en ansiktslyftning där vi samtidigt samlar alla produkter under ett varumärke. Designkontoret Silver känner till Ellen sedan tidigare, är mycket kompetenta och professionella och har redan ett fantastiskt eget Team Ellen på plats som ska hjälpa oss med den här resan. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer lyfta Ellens varumärke till en helt ny nivå för framtiden. Ambitionen är att lansera ett uppdaterat varumärke och ny förpackningsdesign till marknaden under tidigt första halvår 2022 ”, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB

”Ett fantastiskt förtroende, vi är väldigt stolta och glada att få vara med och utveckla Ellens varumärke och förpackningsdesign. Att få jobba med ett varumärke som gör gott för kvinnors hälsa på så många sätt är väldigt tacksamt”. Säger André Hindersson, VD och Co Founder i Designkontoret Silver

För ytterligare information:

Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se



Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se



