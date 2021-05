DFDS: DELÅRSRAPPORT 1. KVT. 2021

English Danish

GOD START PÅ 2021

Hurtig bedring efter Brexit-overgang

Fortsat fremgang på Middelhavet

Passageraktiviteter stadig underlagt restriktioner

Driftsresultatet, EBITDA, steg 23% til DKK 750 mio.





1. KVT. 2021



Middelhavets EBITDA øget med DKK 101 mio.

Samlet fragt-EBITDA øget DKK 165 mio.

Høj aktivitet på ny irsk rute

Køb af HSF Logistics Group

FORVENTNING 2021 (hævet 23. april)

EBITDA på DKK 3,2-3,6 mia.

Omæstningsvækst på 20-25%, uændret

“Vi kom igennem Brexit bedre end forventet takket være vores fokus på kundernes behov og omfattende forberedelser. Næste punkt på dagsordenen er en succesfuld integration af HSF Logistics Group,” siger Torben Carlsen, CEO.





Nøgletal 2021 2020 2020-21 2019-20 2020 DKK mio. 1. kvt. 1. kvt. Ændr. % LTM* LTM* Ændr. % Hele året Omsætning 3,768 3,813 -1.2% 13,925 16.535 -1578.4% 13,971 EBITDA før særlige poster 750 610 23.0% 2,872 3,565 -19.4% 2,732 EBIT før særlige poster 278 133 109.4% 1,003 1,650 -39.2% 858 Resultat før skat og særlige poster 202 98 106.0% 687 1,411 -51.3% 583 Resultat før skat 192 96 99.4% 562 1,324 -57.6% 466 *Sidste tolv måneder





Fragtomsætningen steg 5% til DKK 3,7 mia. i 1. kvartal, mens passageromsætningen faldt 72% til DKK 0,1 mia. Den samlede omsætning faldt 1% til DKK 3,8 mia.

Fragtens samlede EBITDA før særlige poster steg DKK 165 mio. eller 25% til DKK 836 mio., mens EBITDA for passageraktiviteter faldt DKK 42 mio. til DKK -93 mio. Det samlede EBITDA steg 23% til DKK 750 mio. Resultatfremgangen for fragtfærge- og logistikaktiviteterne var hovedsageligt drevet af forretningsenheden Mediterranean og aktiviteter knyttet til Brexit-overgangen.

Passagervolumen forblev afdæmpet i kvartalet som følge af de stramme rejserestriktioner, der var gældende i hele kvartalet. Passagerydelser leveres i tre forretningsenheder - Passenger, Channel og Baltic Sea.





Forventning 2021

Forventningerne til EBITDA for 2021 blev hævet 23. april 2021 efter højere fragtresultater end forventet for de fleste forretningsenheder. Omsætningen forventes uændret at vokse med 20-25%, mens intervallet for EBITDA før særlige poster er hævet til DKK 3,2-3,6 mia. fra tidligere DKK 3,0-3,5 mia. (2020: 2,7 mia. DKK). Der er fortsat stor usikkerhed, og væsentlige ændringer i forventningernes forudsætninger kan stadig forekomme i resten af ​​året.

Forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 8.

Se delårsrapporten for 1. kvt. 2021 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q1-report-2021

