UPM myy Shottonin paperitehtaan Eren Paper Ltd:lle

(UPM, Helsinki, 14.5.2021 klo 15.30 EEST) – UPM on allekirjoittanut sopimuksen Pohjois-Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan ja kaikkien tehtaaseen liittyvien omistusten myynnistä Eren Paper Ltd:lle. Eren Paperin emoyhtiö Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. on turkkilaisen teollisuuskonserni Eren Holdingin (”Eren”) kartonki- ja aaltopahviyhtiö. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella.



Eren aikoo integroida Shottonin tehtaan nykyisiin liiketoimintayksiköihinsä ja tehdä lisäinvestointeja tehdasalueelle. Kaikki 191 UPM Shottonin työntekijää siirtyvät uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä.

Sanomalehtipaperituotannon on tarkoitus päättyä syyskuun 2021 loppuun mennessä, ja lokakuun alussa tehdas siirtyy Erenin hallintaan. Ostaja tiedottaa konversiosuunnitelmasta tarkemmin, mutta jo nyt on päätetty, että tehdasalueella uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos sekä kierrätyspaperin ja -kartongin keräys- ja lajittelukeskus jatkavat toimintaansa normaalisti muutostöiden ajan, koska niillä on merkittävä asema alueen teollisessa infrastruktuurissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä sopimukseen, joka varmistaa Shottonin työntekijöiden tulevaisuuden pitkällä aikavälillä sekä tehtaan infrastruktuurin jatkokäytön. Kauppa auttaa UPM:ää järkeistämään sanomalehtipaperikapasiteettiaan ja hyödyntämään muiden tehtaiden arvon täysimääräisesti. Myynti tukee Erenin liiketoiminnan laajentumista Iso-Britannian markkinoille”, sanoo Winfried Schaur, UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja.

“Neuvottelut Erenin kanssa ovat olleet avoimet ja reilut, ja olemme sopineet tekevämme läheistä yhteistyötä tulevina kuukausina, jotta siirtymävaihe on sujuva niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille.”

UPM palvelee Iso-Britannian sanomalehtipaperiasiakkaita Shottonin myynnin jälkeenkin ja jatkaa myös kierrätyspaperin hankintaa maassa. UPM ja Eren tekevät läheistä yhteistyötä siirtymäaikana toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Kaupan toteuduttua UPM:n vuotuinen sanomalehtipaperikapasiteetti vähenee 250 000 tonnilla ja vuotuiset kiinteät kustannukset 30 miljoonalla eurolla. Shottonin myynnistä syntyvien säästöjen lisäksi UPM on aiemmin ilmoittanut 130 miljoonan euron säästöistä kiinteissä kustannuksissa viime vuoden jälkipuoliskolla ja kuluvan vuoden alussa tehtyjen toimenpiteiden seurauksena.

Lisätietoja antavat:

UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

