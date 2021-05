Les nouveaux membres du conseil enrichissent la diversité au sein du conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada

English French

TORONTO, 17 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l’humanité Canada a tenu son assemblée générale annuelle en ligne le 14 mai dernier, rassemblant les organisations locales d’Habitat pour l’humanité de partout au Canada pour élire cinq membres au conseil d’administration national d’Habitat Canada.



Les nouveaux membres du conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada sont Imran Thaver, Marie Claire Uwanyirigira et Paul Mason. Susan Green et Brad Peters ont été réélus pour un autre mandat. Les membres qui poursuivent leur mandat sont Raelene Lee, John Newman, Rubina Havlin, David Hooper, Jacqueline Kost, Corinna Mitchell-Beaudin, Alfred Nikolai, Brad Peters, David Sauve et Riccardo Trecroce. L’ancien président Greg Stewart continuera de siéger au conseil à titre de membre d’office.

« Je suis fière d’accueillir les nouveaux membres ainsi que ceux et celles réélus au conseil d’administration national, a annoncé Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. La poursuite de la diversité de notre conseil est une priorité pour notre organisation. En reflétant plus fidèlement les familles et les communautés que nous servons dans la composition du conseil d’administration d’Habitat, nous améliorerons notre compréhension des meilleures façons de servir les familles d’Habitat. L’expérience et les compétences des membres de notre conseil nous assureront qu’Habitat Canada est bien placé pour offrir aux personnes à faible revenu au Canada et ailleurs dans le monde un chez-soi abordable et décent. »

Les nouveaux membres du conseil :

Imran Thaver, qui compte plus de 16 ans d’expérience dans le secteur financier en Alberta et est actuellement vice-président aux ventes de la région des Prairies de Sagen (anciennement Genworth Canada).

Imran a une vision avisée de la titrisation hypothécaire et du marché du risque de défaillance des emprunteurs hypothécaires, en mettant en œuvre des projets de logement abordable et des baux en équité de biens-fonds. Avant de se joindre à Sagen, Imran a passé plusieurs années à la Banque HSBC Canada dans ses services de développement commercial, de services aux moyennes entreprises et de prêts HSBC Premier. Il détient un baccalauréat en sciences avec spécialisation en psychologie du travail et en économique de l’Université de l’Alberta et un certificat en gestion de projet.

Imran est profondément engagé dans la communauté d’Edmonton et de l’Alberta. Il a siégé au conseil consultatif de la candidature d’Expo 2017 d’Edmonton et a rempli différentes fonctions au sein de Centraide. Il a également siégé à différents conseils d’administration de nombreuses autres organisations, dont la Fondation Aga Khan dans sa quête pour éradiquer la pauvreté dans le monde, la Mortgage Loans Association of Alberta, l’Ismaili Council for Edmonton et l’Alberta Mortgage Brokers Association. Imran est actuellement vice-président d’Habitat pour l’humanité Edmonton et est membre de son conseil d’administration et de son comité de vérification et des risques depuis 2014.

Marie Claire Uwanyirigira est directrice générale à E-MC Gestion Immobilière. Établie en 2013, cette organisation de gestion immobilière a bâti sa réputation grâce à sa flexibilité, à son professionnalisme et à un service à la clientèle impeccable. Marie Claire est connue pour ses renseignements et ses conseils stratégiques qui renforcent la capacité de l’entreprise de gérer un important actif immobilier et d’assurer une croissance remarquable. Ses compétences exceptionnelles en leadership la poussent à offrir de l’encadrement et du mentorat à différentes équipes tout en surveillant les opérations commerciales essentielles. Sa culture d’entreprise dynamique l’aide à atteindre les objectifs de l’entreprise grâce à la croissance organique rentable et, au bout du compte, à la prospérité.

Marie Claire est connue pour ses présentations éloquentes, sympathiques et savantes. Elle a une feuille de route impressionnante d’expériences entrepreneuriales et de gestion qui se reflètent dans ses réalisations professionnelles. Marie Claire possède un titre de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) et un baccalauréat ès sciences appliquées en génie industriel. Son parcours universitaire poussé a nourri sa carrière admirable.

De plus, l’immobilier la passionne énormément et elle croit qu’avoir un endroit où l’on se sent chez soi est un droit humain. Elle s’investit activement auprès d’Habitat pour l’humanité dans diverses fonctions depuis 2017. Ses aptitudes particulières en communication se traduisent dans ses relations professionnelles productives avec les principales parties prenantes. Marie Claire est connue pour son sens des affaires remarquable et son mélange fascinant de talent et de vision. Son approche consacrée au leadership opérationnel, à la gestion budgétaire et à l’analyse des investissements se concrétise dans ses réalisations qualitatives et quantitatives importantes.

Paul Mason est premier vice-président, Opérations clients à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il possède plus de 25 ans d’expérience de la haute direction dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des soins de santé et du logement.

Paul a toujours été motivé par l’impact de son travail. Plus particulièrement, au cours des cinq dernières années à la SCHL, il s’est appliqué à atteindre l’objectif de la société voulant que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Au début de sa carrière, lorsqu’il travaillait en France et au Royaume-Uni, Paul a pu comprendre la valeur de la diversité et de l’inclusion en observant directement le pouvoir de perspectives et de points de vue différents dans l’élaboration de solutions d’affaires novatrices.

Avant d’occuper sa fonction actuelle, Paul était dirigeant principal de l’information à la SCHL et a, à ce titre, dirigé une transformation technologique et opérationnelle substantielle. Auparavant, il a occupé des postes de haute direction auprès de MD Financial et de Nortel. Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en science informatique de l’Université du Nouveau-Brunswick. Passionné de cyclisme et de tennis, et entraîneur dévoué de basketball juvénile, il habite à Ottawa avec son épouse et ses deux adolescents.

Habitat Canada tient à remercier Toni Rossi, membre sortant du conseil, pour son dévouement et son travail acharné.

Pour consulter la liste complète des membres du conseil d’administration national d’Habitat Canada, veuillez visiter www.habitat.ca/fr/about-board.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 50 organismes locaux affiliés travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons une fondation solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’information, consultez le site www.habitat.ca/fr.

Pour plus d’information :

Laura Arlabosse-Stewart

Directrice des communications

Habitat pour l’humanité Canada

larlabossestewart@habitat.ca

Téléphone : 416-822-1039