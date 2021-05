Mowi med rekordhøye volumer og lavere kost i første kvartal

(Bergen, 19. mai 2021) Mowi har aldri hatt høyere volumer i et første kvartal enn i år. Selskapet slaktet 125 000 tonn laks og solgte 62 000 tonn videreforedlede produkter. Samtidig var kostnadene i havbruk ned med 9%.



Mowis første kvartal var preget av globale smitteverntiltak og høy global tilbudsvekst av laks. Likevel steg prisene gjennom kvartalet grunnet sterk etterspørsel.

– Selv om det fortsatt er strenge smitteverntiltak de fleste steder, ser vi at stadig flere spiser mat utenfor hjemmet sammenlignet med forrige kvartal. Etterspørselen i dagligvare fortsatte å være god, noe Mowi nok en gang har klart å dra nytte av gjennom vår integrerte verdikjede, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi tror etterspørselen etter laks er på vei mot gamle høyder drevet av blant annet lettelser i globale smitteverntiltak. Veksten i dagligvare var på 20-25% i kvartalet, og veksten er tydelig blant både nye og eksisterende kunder. Mowi forventer at begge gruppene skal fortsette å øke sitt konsum også etter at pandemien og dertil hørende tiltak er over.

Mowi Consumer Products, selskapets salg- og videreforedlingsdivisjon, hadde nok et godt kvartal med rekordhøye volumer og inntjening delvis drevet av påske-etterspørsel.

Mowi Farming, selskapets oppdrettsenheter, slaktet 125 000 tonn i kvartalet. Det utgjør en vekst på hele 51% sammenlignet med i fjor. På samme tid var kostnadene ned med 9%.

– Det er svært gledelig å kunne levere rekordhøye oppdrettsvolumer og samtidig en betydelig reduksjon i produksjonskostnader i første kvartal. Nedgangen i kostnader skyldes i stor grad høye volumer og kostnadsinitiativer over tid. Volumvekst og lave kostnader er sentrale elementer i Mowi sin strategi, sier Vindheim.

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro i første kvartal 2021, det samme som tilsvarende kvartal i fjor. Selskapet rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 022 millioner euro (885 millioner euro) i første kvartal 2020. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 125 468 tonn (83 119) var over prognosen på 116 000 tonn. Årsprognosen for 2021 er uendret på 445 000 tonn.

Styret i Mowi har besluttet et ordinært utbytte på 0,77 kroner per aksje i andre kvartal 2021, tilsvarende 50% av underliggende resultat per aksje i første kvartal 2021.

