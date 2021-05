Atos soutient la stratégie nationale pour le cloud

Paris, France, 19 mai 2021 - Atos salue la « stratégie nationale pour le cloud » annoncée cette semaine par le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique et le Secrétaire d’Etat au Numérique.

En tant qu’acteur majeur du cloud et de la sécurité1, Atos contribue depuis plusieurs années à la construction d’un espace numérique européen souverain, depuis la périphérie (Edge Computing) jusqu’au cœur du cloud. Cette ambition repose sur une conviction profonde : un cloud de confiance européen ne peut exister que s’il répond aux besoins des utilisateurs à tous les niveaux, tout en garantissant la liberté de choix, les plus hauts niveaux de sécurité, l’interopérabilité et la portabilité des services.

« Les annonces faites par le gouvernement vont permettre de réconcilier les impératifs des utilisateurs – flexibilité, agilité, sécurité des données - en s’appuyant sur le dynamisme et la richesse de l’écosystème français et européen du numérique, dont nous sommes fiers d’être un acteur majeur, » se réjouit Yannick Tricaud, Directeur Général, Atos France et Europe du Sud.

Afin de consolider son positionnement en tant que tiers de confiance, Atos investit continuellement pour enrichir ses capacités et accélérer la transformation numérique de ses clients. En 2020, le Groupe a notamment lancé Atos OneCloud , un guichet unique d’offres cloud soutenu par près de 2 milliards d’euros d’investissements. Par ailleurs, l’offre de cyber sécurité d’Atos répond aux principaux défis à relever, notamment la souveraineté des données des administrations, des entreprises et des citoyens. Les produits de cybersécurité d’Atos sont reconnus et qualifiés, au plus haut niveau, par l’agence de cybersécurité française (l’ANSSI), par l’Union Européenne, ainsi que par l’OTAN. D’autre part, en tant que membre fondateur de Gaia-X, Atos fournit des garanties de conformité avec le futur cadre Gaia-X et d'autres réglementations européennes de protection des données.

En parallèle, le Groupe a mis en place une stratégie d’acquisitions ciblées, qui a permis le rachat d’acteurs français comme IDnomic , digital.security ou encore Edifixio dont les solutions contribuent directement au développement du cloud de confiance et à la transformation des plateformes.

Enfin Atos contribue à la feuille de route technologique industrielle européenne lancée par la Commission Européenne pour l’offre cloud-edge de nouvelle génération et le traitement des données respectueux des valeurs européennes.

Pour en savoir plus sur les solutions cloud d’Atos, rendez-vous sur : https://atos.net/fr/solutions/cloud-solutions-fr



À propos d’Atos

1 Atos est numéro 1 européen des services gérés de sécurité







