UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus) 20.5.2021 klo 11.00 EEST

Winfried Schaur nimitetty UPM:n teknologiajohtajaksi ja Mika Kekki UPM Plywood -liiketoiminnan johtajaksi

Winfried Schaur on nimitetty UPM:n teknologiajohtajaksi ja Mika Kekki UPM Plywood -liiketoiminnan johtajaksi 1. lokakuuta 2021 alkaen. Molemmat nimitetään UPM:n johtajiston jäseniksi, ja he raportoivat toimitusjohtaja Jussi Pesoselle. He seuraavat tehtävissä teknologiajohtaja Jyrki Ovaskaa ja UPM Plywood -liiketoiminnan johtajaa Mika Sillanpäätä, jotka molemmat jäävät eläkkeelle 63-vuotiaina vuoden 2021 lopussa.

Winfried Schaur toimii tällä hetkellä UPM Communication Papersista vastaavana johtajana ja johtajiston jäsenenä. Hän on toiminut UPM:n paperiliiketoiminnan erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 2001.

Mika Kekki vastaa tällä hetkellä UPM Plywoodin kahdeksasta vaneritehtaasta ja niiden tuotannon tukifunktioista. Kekki on ollut yhtiön ja edeltäjäyhtiöiden palveluksessa vuodesta 1994.

”Samalla kun toivotan mitä parasta menestystä Winfriedille ja Mikalle uusissa tehtävissä, haluan lämpimästi kiittää Jyrkiä ja Mikaa molempien lähes 40 vuotta kestäneestä tuloksekkaasta urasta UPM:n ja edeltäjäyhtiöiden palveluksessa. Molemmilla on rautainen kokemus liiketoiminnasta, ja molemmat ovat olleet valmiita uusiutumaan ja ottamaan rohkeasti uudenlaisia vastuita. Molemmat ovat myös osanneet jakaa vastuuta ja toimia erinomaisina esimerkkeinä uuden sukupolven UPM:läisille”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Rekrytointi nyt vapautuneisiin tehtäviin UPM Communications Papers -liiketoiminnan johdossa ja UPM Plywoodin tuotannon johdossa käynnistetään välittömästi.

