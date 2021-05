Selskabsmeddelelse Nr. 9/2021

København, 20. maj 2021

Conferizes emission overtegnet



I forbindelse med Conferizes udbud af 77,3 mio. stk. nye aktier, har Selskabet modtaget tegningsønsker for i alt 86,0 mio. stk. nye aktier. Conferizes udbud af aktier er hermed blevet overtegnet med 111 pct. Med fuldtegnings af udbuddet af aktier sikres Conferize dermed et bruttoprovenu på DKK 17,0 mio.

Med provenuet fra emissionen sikres det fremtidige fundament for selskabets videre drift og giver muligheden for at realisere forretningspotentialet i selskabets platform til Event Management.

Udbuddet omfattede 77.304.570 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Ved udløbet af tegningsperioden d. 18. maj 2021 var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 85.988.404 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til tegningskursen på DKK 0,22. Aktieemissionen er hermed overtegnet og gennemføres fuldt ud.

Overtegningen betyder, at selskabets bestyrelse er tvunget til at reducere i de afgivne ordrer på resterende aktier. Tildelingen sker i følgende prioriterede orden:

Investorer og aktionærer bag forhåndstilsagn

Afgivne tegningsblanketter efter modtagelsesdato

Herefter matematisk tildeling

Udbuddet forventes fortsat gennemført, når indbetalingen for alle nye aktier er gennemført og kapitalforhøjelsen registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt d. 27. maj 2021.

Bestyrelsesformand Claus Bretton-Meyer glæder sig over den store opbakning fra investorerne:

”Emissionen viser, at der i markedet er en grundlæggende tro på produktet, selskabet og vores nye team. Med provenuet får vi den fornødne arbejdsro til at realisere den strategi, som vi har lagt for selskabet – og dermed realisere det store forretningspotentiale, som vi ser i platformen.”









Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.





Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com





