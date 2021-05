Mettez le transport sobre et sécuritaire au cœur de vos plans pour la longue fin de semaine

English French

OAKVILLE, Ontario, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le compte à rebours est lancé. La longue fin de semaine de la fête de la Reine et de la fête nationale des Patriotes au Québec arrive demain et MADD Canada tient à souhaiter une belle longue fin de semaine à tous les Canadiens. Toutefois, nous tenons à souligner l’importance de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et de toujours prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison s’il est possible que l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues fassent partie de vos célébrations.



« Tout le monde a hâte à la longue fin de semaine, ce qui veut dire que les routes, les voies navigables et les sentiers risquent d’être assez achalandés, et ce, dans le respect des consignes sanitaires toujours en place, a affirmé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Faisons chacun notre part pour veiller à la sécurité de tous en nous engageant à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies, peu importe le véhicule. »

La prévention des morts et des blessures tragiques causées par la conduite avec capacités affaiblies passe par quelques gestes très simples :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter avec un conducteur aux capacités affaiblies, peu importe le véhicule.

Appeler le 911 lorsqu’on voit un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.



Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, vous offre une option géniale et fiable pour rentrer à la maison de vos célébrations en toute sécurité en un clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.



Le congé de la fête de la Reine et des Patriotes marque également le lancement officiel de la Campagne 911 de MADD Canada. Cette campagne annuelle, commanditée par Maritime Ontario Freight Lines Ltd et appuyée par les services de police et des partenaires communautaires, encourage le public à appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies. Bien que la Campagne 911 soit un programme permanent, nous intensifions nos actions tout au long de l’été.

Cette fin de semaine marque aussi le début de la Semaine de la sécurité nautique (du 22 au 28 mai). Nous profitons donc de cette occasion pour rappeler aux plaisanciers qui ont l’intention de mettre leur bateau à l’eau durant la fin de semaine que la conduite d’une embarcation avec les capacités affaiblies est tout aussi dangereuse — et illégale — que la conduite d’une automobile avec les capacités affaiblies. Au fil des années, nous avons travaillé de concert avec les services de police, les municipalités et les organismes maritimes partout au Canada pour assurer l’installation de panneaux de sécurité nautique sur les sites de havres, de marinas et de rampes de mise à l’eau invitant les plaisanciers à signaler au 911 les cas de navigation avec les capacités affaiblies. Jusqu’à présent, nous avons installé 1 300 panneaux et nous prévoyons en installer plusieurs autres ce printemps et cet été.

MADD Canada a également produit des messages d’intérêt public et du matériel de sensibilisation aux dangers de la conduite d’un bateau sous l’emprise de l’alcool ou de drogues. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter la section intitulée « La Campagne 911 lève l’ancre » de notre site Web.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la Semaine de la sécurité nautique, consultez la page Web du Conseil canadien de la sécurité nautique.