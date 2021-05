Saniona har genomfört en Forsknings- och Utvecklingsdag om bolagets pipelineprogram inom jonkanaler

English Swedish

20 maj 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, genomförde en digital FoU-dag idag. Under evenemanget diskuterades plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler och den proprietära databasen IONBASE™. Bolaget presenterade också resultat från jonkanalsprogrammen i pipeline – SAN711 och SAN903.

En inspelning av evenemanget finns tillgänglig via investerarsidorna på Sanionas webbplats, under ”Event och presentationer” och på https://media.rampard.com/20210520/.

”Vår branschledande plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler har gjort det möjligt för oss att bygga upp en mångsidig pipeline av ytterst selektiva molekyler med potential att möta icke tillgodosedda behov inom diverse olika sjukdomar”, säger Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona. ”Det var ett nöje att få tillfälle att presentera vår egenutvecklade teknologi och delge nya uppgifter om de prekliniska kandidaterna SAN711 och SAN903, som visar vår upptäcktsplattforms förmåga att generera ett stadigt flöde av prekliniska kandidater som snabbt avanceras mot klinisk fas.”

Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler kombinerar den expertis som finns internt i bolaget inom kemi, precisionsbiologi, stabilitet och spridning in vivo, målinriktning, in vivo-farmakologi och artificiell intelligens för att påskynda upptäckten av ytterst selektiva, undertypsspecifika och tillståndsberoende jonkanalsmodulatorer. Hjärtat i plattformen är Sanionas proprietära databas IONBASE, som innehåller struktur-aktivitetsinformation om mer än 120 000 molekyler. Av dessa utgörs 20 000 av Sanionas proprietära substanser, genererade under 20 års tid och anrikade med avseende på jonkanalsmodulering.

SAN711 är en first-in-class-läkemedelskandidat som selektivt förstärker effekten av GABA-A på receptorer innehållande α3. Den här selektiviteten är särskilt gynnsam för neuropatiska sjukdomar och kan göra det möjligt för SAN711 att undvika de typiska biverkningar som förknippas med icke-selektiv aktivering av GABA-A, till exempel sedering, motorisk instabilitet, nedsatt kognitiv förmåga, risker för missbruk och fysiskt beroende. Under FoU-dagen presenterade Saniona prekliniska data som påvisar effekt i in vivo-modeller av trigeminusneuralgi, en sällsynt form av nervsmärta. Efter akut dosering reducerade SAN711 smärta på ett dosberoende sätt, med en smärtlindring vid den högsta dosen som var jämförbar med standardbehandlingen karbamazepin, som har ett antal allvarliga biverkningar. Efter kronisk dosering påvisades SAN711 förebygga smärtutvecklingen och bibehöll även sin verkan över tid. I en annan preklinisk modell av kronisk smärta, där SAN711 jämfördes med morfin, upprätthölls effekten av SAN711 över sju dagars dosering, medan den initiala effekten av morfin helt försvann under samma tidsperiod på grund av utvecklad tolerans. Resultat från en jämförelse mellan SAN711 och den icke-selektiva GABA-A-aktivatorn diazepam visade att SAN711 inte gav den sederande effekt som förknippas med diazepam. Saniona räknar med att inleda en Fas 1-studie med SAN711 på friska frivilliga försökspersoner i mitten av 2021, och resultaten förväntas till början av 2022.

SAN903 är en ny hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen, KCa3.1, som utvecklas för behandling av sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Data som presenterades under FoU-dagen påvisar SAN903:s effekt i ett antal in vitro- och in vivo-modeller av inflammation och fibros. Resultat som nyligen lades fram vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021 påvisade att SAN903 minskade inflammation och fibros med större effekt än två marknadsgodkända produkter, nintedanib och pirfenidon, i en in vivo-modell av idiopatisk lungfibros. Saniona räknar med att inleda en Fas 1-studie för att utvärdera SAN903 på friska frivilliga försökspersoner i mitten av 2022.

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post:

trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 maj 2021 kl. 20.30 CEST.

