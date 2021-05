English Danish

25. maj 2021





Danske Bank udnævner ny Chief Risk Officer

Danske Bank har udnævnt Magnus Agustsson til ny Chief Risk Officer (CRO). Han indtræder i koncerndirektionen og tiltræder i Danske Bank senest den 1. december 2021.

Magnus Agustsson vil efterfølge Carsten Egeriis, der blev udnævnt som ny administrerende direktør den 19. april 2021. Midlertidig leder af Group Risk Management, George Anagnostopoulos, vil fortsætte i denne rolle, indtil Magnus Agustsson tager over.

Magnus Agustsson har en MSc i økonomi fra Islands Universitet. Han kommer fra en stilling som CRO i SEB, Sverige, hvor han i de seneste 12 år har haft forskellige stillinger, alle inden for risikostyring. Magnus Agustsson har tidligere haft lignende stillinger i virksomheder i den finansielle sektor i Tyskland og Finland.

”Jeg er virkelig glad for, at Magnus Agustsson bliver en del af Danske Bank, hvor han kommer til at bidrage med en stor faglig indsigt, erfaring med risikostyring og en omfattende strategisk viden om dette område efter mange år på højt niveau i den finansielle sektor. Han kommer desuden med en indgående forståelse af de nordiske markeder og et bredt kendskab til vores kernemarkeder. Samtidig vil jeg også gerne sige tak til George for at træde til og yde en stærk indsats i den her omstillingsperiode, indtil Magnus tiltræder,” siger administrerende direktør Carsten Egeriis.

”Jeg er meget glad for at kunne blive en del af Danske Bank, som jeg kender som en ambitiøs og kompetent organisation, især inden for risikoområdet,” siger Magnus Agustsson.



