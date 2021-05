Cegedim Insurance Solutions et Shift Technology signent un partenariat d’envergure

À propos de Shift Technology

Shift Technology offre les seules solutions d'automatisation et d'optimisation de la prise de décision basées sur l'IA conçues spécifiquement pour le secteur mondial de l'assurance. Shift Insurance Suite, qui traite plusieurs processus essentiels durant tout le cycle de vie des polices d'assurance, aide les assureurs à obtenir des règlements de sinistres et des résolutions de polices plus rapides et plus précis. Shift a analysé des milliards de transactions d'assurance à ce jour et a reçu le prix 2020 Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award de Frost & Sullivan. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shift-technology.com /fr .







À propos de Cegedim Insurance Solutions

Cegedim Insurance Solutions est une entreprise innovante au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers, en France et à l’international. Pour ce faire, Cegedim Insurance Solutions propose à la fois des solutions Saas, des services métiers (Tiers Payant, gestion des flux et délégation de gestion) et des services experts (analytics, consulting), en santé et prévoyance.

Pour en savoir plus : www.cegedim-insurance.com

Suivez Cegedim Insurance Solutions sur LinkedIn et Twitter @CegedimIS







À propos de Cegedim

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook