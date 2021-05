BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 25. maj 2021

SELSKABSMEDDELELSE NR. 8/2021

Forventninger til 2021

Med en slutplacering som nummer et i 3F Superligaen i sæsonen 2020/2021 er Brøndby IF sikret deltagelse i Champions League playoff og derudover som minimum sikret deltagelse i Europa League gruppespil. På den baggrund opjusterer Brøndby IF forventningerne til årets resultat før skat til et overskud i niveauet 35 til 65 mio. kr., hvor der tidligere var forventet et underskud i niveauet -15 til -35 mio. kr.

Indregnet i forventningerne til resultatet før skat for 2021 gælder følgende væsentlige forudsætninger stadig:

– At Brøndby IF i sæsonen 2021/2022 vil have en placering som nummer 3 i 3F Superligaen.

– At Brøndby IF deltager i kvartfinalerne i Sydbank Pokalen for sæsonen 2021/22.

– At kompensationsordninger fra staten fortsætter i samme omfang som Brøndby IF er pålagt restriktioner.

– At Brøndby IF realiserer et transferresultat, inkl. afskrivninger på kontraktrettigheder, i niveauet -10 til 0 mio. kr. i 2021.

Brøndby IF’s resultatforventning for 2021 er behæftet med væsentlig usikkerhed og vil i den resterende del af året fortsat være påvirket af bl.a. regeringens fortsatte restriktioner og påbud samt relaterede hjælpepakker ift. til COVID-19 samt de sportslige præstationer.

Brøndby IF

Bestyrelsen

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

