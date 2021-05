DFDS forkorter rejsetiden på Kanalen for fragtkunder gennem space-charter aftale

English Danish

INVESTOR NEWS NR. 21/2021

For at styrke færgeproduktet til fragtkunder gennem lavere ventetid, og samtidig gøre ​​færgeinfrastrukturen mellem Storbritannien og EU mere effektiv, har DFDS indgået en gensidig space charter-aftale med P&O Ferries på færgeruten Dover-Calais.

Space charter-aftalen vil gøre fragtkunder i stand til at køre ombord på den næste tilgængelige afgang på Dover-Calais-ruten, uanset hvilket af de to selskaber der driver overfarten. Alle kommercielle aktiviteter og relationer med fragtkunder forbliver under fuld kontrol af hvert selskab.

Den nye space charter-aftale vil forkorte færgeoverfarten med op til 30 minutter og reducere kødannelser i Dover og Calais.

DFDS driver tre kombinerede fragt- og passagerfærger mellem Dover og Calais. P&O Ferries driver fem færger på samme overfart. Derudover driver DFDS tre kombinerede fragt- og passagerfærger mellem Dover og Dunkirk.

"Vi er glade for at tilbyde fragtkunder på Kanalen flere valgmuligheder og mere fleksibilitet samt gøre den vigtige færgeinfrastruktur mellem Storbritannien og EU mere effektiv", siger Peder Gellert Pedersen, Executive Vice President, DFDS Group og Head of Ferry Division.

Space charter-aftalen for Dover-Calais forventes at starte i løbet af sommeren.

Dover-Calais-aftalen svarer til space charter-aftaler indgået af DFDS på ruter på Nordsøen, Østersøen og i Middelhavet.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO, +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications, +45 31 40 34 46

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

