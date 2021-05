English French

Le Gouvernement flamand veut faire de la Flandre l’une des régions les plus innovantes d'Europe grâce à Atos

Bruxelles (Belgique), Paris (France), le 25 mai 2021 – Atos devient le principal partenaire numérique de la Région flamande, dans le cadre d’un contrat courant sur une période de 7 ans. L'autorité régionale s’appuiera sur l’expertise technologique reconnue d’Atos et sa présence internationale pour stimuler la transformation numérique et exporter la technologie flamande vers le reste du monde. Cette collaboration contribuera à la création de nouveaux emplois et à faire du nord du pays l'une des régions économiques les plus innovantes d'Europe.

L'accord entre Atos et l'autorité flamande est le plus grand contrat-cadre de sous-traitance jamais conclu dans le Benelux. La Flandre cherchait un partenaire technologique fiable et expérimenté en matière d’innovation et de transformation numérique. Après une exigeante procédure de sélection, Atos a remporté 3 lots : Intégration des services & Sécurité Informatique, Applications, Cloud & Centre de données. Le contrat, qui démarrera en 2022, doit permettre à la Flandre de se positionner parmi les 3 régions les plus avancées du continent.

Relance de l'économie flamande

La Flandre a choisi Atos pour sa vision du numérique ambitieuse et tournée vers l’avenir. Le numérique va jouer un rôle déterminant dans la reprise économique qui s’annonce suite à la crise sanitaire, ce qui implique des investissements importants. Pour cela, Atos prévoit, dans le cadre de son contrat avec la Région flamande, d’investir à son tour dans le développement des organisations du nord du pays.

« L'économie flamande a été durement touchée par la crise sanitaire mais la phase de reprise va permettre de montrer au reste de l'Europe à quel point la région est aux avant-postes du développement des nouvelles technologies. Les entreprises et start-ups flamandes ne manquent pas d’idées mais plutôt de partenaires locaux ayant les moyens de développer et de diffuser leurs technologies à grande échelle. Atos, en tant qu’acteur international, peut jouer ce rôle et contribuer à exporter les technologies flamandes. Ensemble, nous allons dynamiser la croissance des entreprises du nord du pays », explique Jo Debecker, VP exécutif et Directeur des Opérations Globales chez Atos.

Création d'emplois

Par son programme Scaler, Atos investit depuis longtemps dans les start-ups et organisations qui conçoivent des technologies innovantes. Trop souvent, les idées brillantes restent au stade de projets ; c'est pourquoi Scaler offre aux entreprises une chance unique de développer leurs solutions technologiques et de les déployer à l'étranger. En Flandre, Atos formera un écosystème unique avec des partenaires locaux, dont la société de recherche imec, pour commercialiser les technologies flamandes dans le monde.

« Cela va booster la création d'emplois, car il faudra davantage de gens pour produire ces technologies à grande échelle », poursuit Jo Debecker. « Atos prévoit de recruter plusieurs centaines de personnes via un vaste programme d'embauche de jeunes talents. Nous leur offrirons un tremplin idéal pour développer leurs compétences et se développer au niveau européen. »

###

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse :

Belgique: Marianne Hewlett | Marianne.hewlett@atos.net | +31 630632430 Chris Van den Broeck | chris@allcolorsofcommunication.com | +32 473 31 2655

Global:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

Pièce jointe