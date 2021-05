Siemens Healthineers optimise son processus de gestion des commandes grâce à la solution Esker

Lyon, le 25 mai 2021 — Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, a annoncé aujourd'hui que la branche italienne de Siemens Healthineers, société internationale spécialiste des technologies médicales, a choisi la solution Esker pour digitaliser la gestion de ses commandes clients. Dans le cadre de sa stratégie d'optimisation des processus métiers, Siemens Healthineers recherchait une solution globale d'automatisation lui permettant de réinventer sa gestion des commandes pour ses produits de diagnostic de laboratoire, tout en s'intégrant facilement à son système ERP SAP®.

Honorer les commandes des clients en temps et en heure fait partie des impératifs de tous les fournisseurs, quel que soit le secteur d'activité. C'est d'autant plus critique pour les commandes de produits de diagnostics in vitro que Siemens Healthineers fournit aux établissements de santé. En effet elles doivent être traitées rapidement afin de garantir l'excellence de la qualité des soins et de l'expérience patient. En reposant sur la saisie manuelle, le processus de traitement des commandes en place était fastidieux et peu efficace. Afin de réduire la charge de travail du Service Client, ainsi que le nombre d'erreurs, Siemens Healthineers a fait appel à Esker, qui proposait une solution permettant d'automatiser, de standardiser et d'optimiser son processus de gestion des commandes clients.

Avant l'utilisation d'Esker, seulement 8% des commandes de Siemens Healthineers étaient automatisées, Aujourd'hui 85% des commandes reçues sont automatisées avec 93% des champs identifiés. Grâce aux fonctionnalités avancées d'IA de la solution, Siemens Healthineers a pu profiter d'un taux de reconnaissance élevé des données après un bref temps d'auto-apprentissage.

"Non seulement la technologie d’IA d'Esker nous a permis d'automatiser notre processus de gestion des commandes clients, mais elle a également amélioré les compétences de notre Service Client qui se concentre désormais davantage sur les besoins et l'expérience clients." déclare Andrea Zoppi, Directeur financier et Membre du conseil d'administration de Siemens Healthineers.

Outre le gain de temps et de ressources qu'Esker assure à Siemens Healthineers, il était également crucial pour l'entreprise de respecter la réglementation italienne en matière de commandes électroniques dans le secteur de la santé. Grâce à Esker, Siemens Healthineers est en mesure de réceptionner les commandes au format électronique via la plateforme gouvernementale italienne NSO (Nodo Smistamento Ordini).

Suite aux excellents résultats obtenus en Italie, Siemens Healthineers a tiré parti de la couverture internationale d’Esker pour déployer la solution de gestion des commandes aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Sud.

À propos de Siemens Healthineers

Siemens Healthineers, accompagne les prestataires de santé vers des solutions fondées sur la notion de valeur, en soutenant l’expansion de la médecine de précision, la transformation des parcours de soins, l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation de la santé.

Près de 5 millions de patients à travers le monde bénéficient chaque jour des technologies innovantes et des services proposés par Siemens Healthineers dans les domaines de l’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle, du diagnostic de laboratoire et de la biologie moléculaire. L’entreprise développe également des services de santé numériques et des services dédiés aux établissements de santé.

Leader technologique dans le secteur médical, Siemens Healthineers peut se prévaloir de plus de 170 ans d’expérience et détient près de 18 000 brevets à l’échelle mondiale. Avec un effectif de plus de 48 000 collaborateurs répartis dans 75 pays, l’entreprise entend poursuivre sur la voie de l’innovation afin de façonner la santé de demain.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

