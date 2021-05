2021-05-25

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 25 maj 2021

Idag, den 25 maj 2021, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2020 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Kvarnhem, Mats Thorén och Jesper Söderqvist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Kvarnhem omvaldes som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten Anders Dahlberg hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammantaget 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjörn Carlsnäs som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 1 281 200 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning ska kunna ske. Bemyndigandet ska inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn” och § 7 så att bestämmelsen, med anledning av lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.

Växjö den 25 maj 2021

Arcoma Aktiebolag (publ)





