COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ET LE STUDIO EKO SOFTWARE ANNONCENT RUGBY 22

NACON ET LE STUDIO EKO SOFTWARE ANNONCENT RUGBY 22



Lesquin, le 26 mai 2021 – NACON et Eko Software sont heureux d’annoncer Rugby 22, le nouvel opus de la franchise référence de l’ovalie, qui sortira en janvier 2022 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Le studio parisien met à profit son savoir-faire dans les jeux de sport (Handball 21, Rugby 18 et Rugby 20), et apporte de nombreuses améliorations à cette nouvelle simulation : l’IA est plus réaliste, la difficulté s’ajuste mieux au niveau de jeu de chaque joueur, les visages des joueurs stars sont plus réalistes, notamment sur les consoles de nouvelle génération, grâce l’utilisation de la photogrammétrie.

Benoît Clerc, Directeur de l’Edition chez NACON, réaffirme l’ambition pour cette nouvelle version :

« Rugby 22 poursuit et approfondit le solide travail entamé par Eko Software sur les deux opus précédents. Nous souhaitons offrir aux fans du ballon ovale l’expérience la plus complète et la plus authentique possible, grâce à un gameplay bénéficiant de toutes les améliorations apportées suite aux retours des joueurs sur les précédents titres et à l’intégration d’un nombre de compétitions et d’équipes officielles totalement inédits dans une simulation de rugby ».

Parmi les compétitions et équipes officielles représentées dans Rugby 22, les joueurs auront le plaisir de retrouver les plus grands championnats avec tous les clubs officiels, ainsi que les plus grandes nations du rugby telles que la France, l’Italie, l’Irlande ou le Japon pour ne citer que ces quelques exemples.

Les passionnés pourront ainsi incarner les plus grands rugbymen contemporains et choisir leurs équipes favorites pour affronter leurs amis en multijoueur.

Rugby 22 sera disponible en janvier 2022 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

À propos de NACON :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 11 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos d’ Eko Software

Eko Software est une société de développement et d'édition de jeux vidéo indépendante basée à Paris - France. Depuis 1999, le studio développe ses propres créations comme la série How To Survive, qui a déjà attiré des millions de joueurs à travers le monde sur PC, Xbox One et PlayStation®4. Eko Software développe aussi des jeux vidéo originaux de grande qualité via des franchises qui lui sont confiées. Pour plus d’informations sur Eko Software : http://www.ekosystem.com/

