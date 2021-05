Suomisen kuitukankaasta tehty taideinstallaatio esillä Glasshouse Helsingissä

English Finnish

Suominen Oyj:n lehdistötiedote 27.5.2021 klo 16.00

Taiteilijan ja kokeellisen suunnittelijan Megan McGlynnin installaatio on esillä uudenlaista myymäläkonseptia edustavassa Glasshouse Helsingissä, jonka ovet avattiin tänään Helsingin keskustassa. Installaation päämateriaali on valittu Suomisen vastuullisten tuotteiden portfoliosta: kyseessä on selluloosakuiduista valmistettu biohajoava kuitukangas.

Installaation nimi on Geo Pilvi ja se koostuu kahdeksasta taitetusta rakenteesta, jotka on ripustettu Glasshouse Helsingin kattoon. "Näiden pilvien orgaaniset kaartuvat muodot perustuvat kokonaan suoraan geometriaan, viitaten näin niitä ympäröivään arkkitehtuuriin ja luontoon", McGlynn kuvailee.

Installaation päämateriaali on sataprosenttisesti selluloosasta koostuva ja Suomisen vastuullisesti tuottama kuitukangas. ”Prosessissa tekstiilikuidut erotetaan ja uudelleen järjestellään mekaanisesti hyvin ohuiksi kerroksiksi. Nämä kerrokset yhdistetään myöhemmässä vaiheessa prosessia yhdeksi hyvin huokoiseksi harsoksi, joka tiivistetään kankaaksi sitomalla kuidut mekaanisesti toisiinsa. Sidontaprosessissa käytetään ainoastaan puhdasta vettä, jolla saavutetaan optimaalinen lujuustaso ilman kemiallisia sideaineita. Vesi myös kierrätetään prosessissa ympäristövaikutusten ja vedenkulutuksen minimoimiseksi”, sanoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Miika Nikinmaa.

”Tämän materiaalin työstäminen oli minulle taiteilijana mielenkiintoista. Se on äärimmäisen ohutta, vahvaa ja repäisynkestävää. Olen hyvin tyytyväinen materiaalin vahvuuden ja läpikuultavuuden yhdistelmään”, McGlynn kertoo.

”Olemme erittäin innoissamme tästä yhteistyöstä. Innovointi ja vastuullisuus ovat meillä Suomisella kaiken toiminnan ytimessä, ja tämä installaatio todella osoittaa, että innovatiivisella ja luovalla ajattelutavalla kuitumateriaalimme muuntuu näyttäväksi taideteokseksi”, toteaa vastuullisuus- ja markkinointipäällikkö Noora Rantanen.

Installaatio on esillä Glasshouse Helsingissä 27. toukokuuta 2021 alkaen. Glasshouse Helsinki sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 13, 00100 Helsinki ja on avoinna ma–pe 11–19, la 11–18, su 12–16.

Taiteilija ja kokeellinen suunnittelija Megan McGlynn on kotoisin Philadelphiasta Yhdysvalloista. McGlynnilla on taiteen maisterin tutkinto Aalto-yliopistosta ja hän on asunut Helsingissä vuodesta 2017 lähtien. McGlynnin taiteellinen työ saa inspiraationsa sekä orgaanisista että ihmisen tekemistä rakenteista ja keskittyy voimakkaasti tarkkoihin linjauksiin. Lue lisää: meganmcglynn.com

Glasshouse Helsinki syntyi ajatuksesta yhdistää toimijoita taiteen, muotoilun, muodin sekä perusteollisuuden yritysten materiaali-innovaatioiden ympäristöistä. Vahvana periaatteena ja edellytyksenä on vastuullisen sekä kestävän kasvun toteutuminen. Tuomalla yhteen toimijoita eri aloilta, voidaan luoda vuorovaikutusta ja kehittää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kaikille. Kestävä kulutus ja innovaatioiden kenttä tukevat kiertotalouden mahdollisuuksia. Niiden merkitys ympäristön uusiutumisessa ovat äärimmäisen tärkeitä. Glasshouse Helsinki uskoo, että toimijoilla on nyt yhteinen intressi etsiä korjaavaa suuntaa matkalla eteenpäin. Lue lisää: glasshousehelsinki.com

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: suominen.fi



