Les agriculteurs canadiens établissent un record de recyclage des bidons en plastique — 76 % en 2020

English French

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année depuis 32 ans, AgriRÉCUP calcule le taux de recyclage moyen sur trois ans des contenants de pesticides et de fertilisants agricoles de 23 L et moins. Le taux de recyclage calculé récemment apporte une excellente nouvelle. Il révèle une importante poussée du recyclage de ce type de contenants. En 2020, le taux atteint 76 % contre 71 % en 2019. Au Canada, il s’agit d’un record absolu pour le recyclage des bidons vides en plastique agricole.



Le taux de recyclage mesure le pourcentage de contenants collectés pour le recyclage par rapport au nombre de contenants vendus sur le marché pour la même année. Le taux de recouvrement moyen pondéré sur trois ans tient compte des facteurs qui pourraient causer des variations, comme des besoins différents en raison de la météo. En 2018, le taux moyen pondéré atteignait 64 %.

« Ces résultats sans précédent sont tout à l’honneur des agriculteurs canadiens, » de dire Barry Friesen, directeur administratif d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Les producteurs rapportent ces récipients vides et rincés en nombre croissant d’année en année. Dans le cadre d’une économie circulaire, cela signifie qu’ils sont recyclés en de nouveaux produits. »

Au total, en 2020, les agriculteurs ont rapporté plus de 5,5 millions de bidons de pesticides et de fertilisants de 23 litres et moins. Mis bout à bout, ces contenants collectés en un an s’étendraient de Montréal (Québec) à Brandon (Manitoba).

Vu la facilité de manutention des bidons de 23 litres, les agriculteurs préfèrent ce format de contenants pour leurs besoins en fertilisants et en pesticides. En 1989, l’industrie de la phytoprotection lançait un programme de gestion volontaire des contenants vides. En 2010, AgriRÉCUP a pris la relève et a étendu le programme à l’échelle nationale. Jusqu’en 2017, le taux de recyclage oscillait annuellement entre 60 et 65 %.

Outre l’effort consenti par les agriculteurs, AgriRÉCUP attribue l’augmentation du taux de recyclage à la collaboration des 1 200 détaillants de produits agricoles et des municipalités de partout au pays. Ensemble, ils gèrent des sites de collecte de recyclage. Ils travaillent avec les agriculteurs pour récupérer les contenants vides et rincés. AgriRÉCUP conçoit également des programmes d’incitation. Par exemple, il offre gratuitement des sacs de collecte pour le recyclage. Cela facilite l’entreposage, la collecte et le transport des contenants vides par les agriculteurs.

« Depuis quelques années, notre matériel de promotion et de formation insiste pour que les agriculteurs rapportent 100 % de leurs contenants vides. Nous voulons recycler chaque contenant. Tout indique que nous nous rapprochons de cet objectif, » indique Barry Friesen. « Nous savons que les producteurs agricoles canadiens sont de fiers gardiens de leurs terres. Cette façon de gérer les emballages témoigne de leur engagement envers la responsabilité environnementale. Nous sommes reconnaissants de leur réponse positive aux programmes que nous offrons, » de conclure Friesen.

Les plastiques agricoles récupérés deviennent de nouveaux produits comme du drain agricole, des tuyaux flexibles d’irrigation et des sacs à vidange.

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et les produits en plastique de l’industrie. Les intervenants des industries de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et des sacs-silos à grains, membres d’AgriRÉCUP, financent ses activités. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

AgriRÉCUP.ca



Personne-ressource : Christine Lajeunesse, directrice régionale, est du Canada, 450-804-4460, lajeunessec@agrirecup.ca

Une image accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22cf6ff8-0b7d-4c07-b22f-b9a9f20ddb7f