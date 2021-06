De généreux donateurs réalisent le rêve d’une jeune femme

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kirandeep Kaur est une jeune femme forte et déterminée qui a immigré au Canada en 2019 pour faire des études en administration. Elle et son mari Baljeet Singh Sidhu ont quitté leur famille en Inde pour entreprendre une nouvelle vie ensemble au Canada.



En décembre 2020, Kirandeep a commencé à éprouver des douleurs abdominales. Elle a été admise au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), où des examens ont révélé qu’elle avait le cancer.

Malgré la chimiothérapie, elle a été admise plusieurs fois au CUSM en raison de complications liées au cancer. Elle a été vue chaque fois par la Dre Dumitra, qui a compris qu’elle ne pouvait plus rien faire pour la sauver.

« La maladie ne s’est pas manifestée pendant un temps », explique la Dre Sinziana Dumitra, la chirurgienne oncologue qui a soigné Kirandeep, « puis elle est revenue avec virulence. »

Comprenant qu’elle mourrait très loin de sa famille, Kirandeep était déterminée à retourner chez elle, en Inde. Mais tout jouait contre elle : elle devait faire non seulement un voyage en avion de 14 heures jusqu’à Delhi, mais aussi un trajet de 8 heures en train jusqu’au Punjab. L’équipe médicale ne savait pas si elle pourrait survivre à ce trajet.

« Nous étions confrontés à une situation impossible », déclare Sara Yassa, assistante infirmière-chef. « Et pourtant, on faisait tout ce qu’on pouvait. »

Déterminée à offrir le plus de réconfort possible à Kirandeep, la Dre Dumitra a appelé la Fondation du CUSM pour lui demander son aide. La présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM, Julie Quenneville, a reçu son appel un vendredi soir.

« Quand j’ai entendu l’histoire de Kirandeep, je me suis dit que nous devions l’aider. Perdre une personne aussi jeune sans pouvoir réaliser son dernier rêve est une vraie tragédie. J’étais certaine qu’on pourrait trouver des donateurs aussi touchés par son histoire que je l’étais. »

Elle a donc appelé Mark Smith, France Chrétien et André Desmarais, tous de fidèles donateurs de la Fondation du CUSM. Quand ils ont entendu l’histoire déchirante de Kirandeep, ils sont rapidement passés à l’action. Ils ont non seulement donné l’argent nécessaire pour que Kirandeep puisse retourner chez elle, mais ils ont aussi pris en charge l’organisation de son voyage. Kirandeep a été transportée à Toronto par jet privé, avant d’embarquer sur un vol à destination de Delhi. Un visa a été délivré de toute urgence à l’infirmière qui devait l’accompagner. Quatre jours après l’appel de la Dre Dumitra, Kirandeep est rentrée à la maison.

« Sans la Fondation, nous n’aurions probablement pas pu accomplir tout cela. Je suis très reconnaissante du soutien de Mark, France et André. Ils ont rendu sa maladie plus supportable », ajoute la Dre Dumitra.

« C’est un miracle, dit Baljeet, le mari de Kirandeep. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont aidés. »

Disponibles pour des entrevues :

Dre Sinziana Dumitra, chirurgienne oncologue, CUSM

Sara Yassa, infirmière gestionnaire adjointe

Julie Quenneville, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill :

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) amasse des fonds pour soutenir l’excellence en matière de soins aux patients, de recherche et d’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des plus importants hôpitaux universitaires du Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, collecte des millions de dollars pour financer plusieurs projets visant à résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses, mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle, souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques innovants, détecter précocement les tueurs silencieux, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, créer les équipes de soins de santé les plus qualifiées au Canada… et bien plus encore. Nous rallions toute notre communauté pour relever les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé.

Contacts médias :

Tarah Schwartz

Directrice, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Kelly Albert

Agente aux communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

kelly.albert@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4cc143a-511f-45a7-b248-67461251927c