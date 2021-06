English French

JCDecaux lance son offre DOOH programmatique en France avec VIOOH

Paris, le 1er juin 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le lancement de son offre programmatique en France. À partir du mois de juillet, les mobiliers digitaux de JCDecaux dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponibles à l’achat programmatique via VIOOH, marketplace de communication extérieure digitale mondiale. La plateforme VIOOH permet de connecter acheteurs et vendeurs publicitaires au sein d’une marketplace premium et de rendre l’inventaire DOOH de JCDecaux France facilement accessible. Le secteur de la communication extérieure se connecte ainsi à l’écosystème numérique programmatique.



JCDecaux accélère la transformation digitale de la communication extérieure

JCDecaux anime plus de 33 000 écrans numériques dans 52 pays pour proposer une communication en temps réel, contextualisée, géolocalisée avec des contenus dynamiques permettant une créativité sans limite, pour le plus grand bénéfice des villes, des annonceurs, de leurs agences, des citoyens, des visiteurs occasionnels et des touristes.

En France, JCDecaux gère plus de 2 500 écrans sur l’ensemble des univers dans lesquels il opère : Digital urbain (villes, vitrines des enseignes de proximité, retail premium) et Digital en aéroports (17 aéroports sur les 26 couverts en France, dont Paris-CDG et Paris-Orly). Le DOOH est un média attractif qui permet de délivrer le bon message, au bon moment, auprès du bon public. Il a prouvé son efficacité avec un effet amplificateur sur les ventes, le drive to store et drive to web. En proposant son parc digital à l’achat programmatique, JCDecaux franchit une étape supplémentaire pour, d’une part, répondre aux nouvelles attentes de ses clients, et d’autre part, renforcer la pertinence et la compétitivité de la communication extérieure digitale, média en forte croissance.

Avec sa nouvelle offre programmatique JCDecaux France offre un nouveau canal de vente au bénéfice de tous les annonceurs, leur garantissant transparence et protection dans la diffusion contextualisée de leurs marques (brand safety).

VIOOH : la plateforme programmatique DOOH la mieux connectée

Créée en 2018, VIOOH vise à accroître les investissements mondiaux en communication extérieure en proposant une plateforme programmatique intégrée de planning et de trading aux vendeurs et acheteurs du secteur des médias, dans le strict respect du Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

L’équipe d’experts en DOOH et en technologies programmatiques de VIOOH a signé le début d’une nouvelle ère pour le secteur de la communication extérieure et confirme sa position de pionnier en optimisant des campagnes digitales omnicanales grâce à l'utilisation de données et de capacités programmatiques.

L’entreprise, qui a déjà lancé son offre programmatique sur 12 marchés à travers le monde (dont, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis et l'Australie) et désormais sur un 13ème marché, la France, a conclu plus de 30 accords de partenariats DSP dans le monde, notamment avec The Trade Desk, Verizon Media, Outmoove, Displayce, Hivestack et Vistar Media, et également avec des plateformes mobiles spécialisées telles que S4M, Tabmo et Taptap.

Depuis son lancement, plus de 200 marques de renommée internationale telles que Danone, Gucci, McDonalds, Porsche, Nescafé, Procter & Gamble, L’Oréal, Renault, Lufthansa ou encore Facebook ont mis en place avec succès des campagnes programmatiques grâce à VIOOH. VIOOH s’est vu attribuer récemment deux « Campaign Tech Awards » pour la campagne Renault ZOE en Belgique (Best Use of Tech in OOH) avec la diffusion de créations adaptées en temps réelles et contextualisée sur la base de déclencheurs liés à la pollution atmosphérique, et Nespresso au Royaume-Uni (Best Use of Tech in Retail), qui a permis à la marque d’enregistrer +20% sur ses ventes et un ROI multiplié par 5.

La puissance du DOOH, la flexibilité du programmatique

L’offre programmatique de JCDecaux en France intégrera des bénéfices tangibles, renforçant ainsi la capacité de JCDecaux à répondre aux nouvelles attentes de ses clients, marques et agences :

Trading en temps réel ;

Flexibilité d’achat ;

Enrichissement par la data « propriétaire » et les datas « tierces »

Optimisation du media planning au fil des campagnes ;

Diffusion de créations adaptées et contextualisées sur la base de déclencheurs externes (triggering).





A son lancement dès juillet en France, VIOOH sera connectée à quatre DSP : The Trade Desk, Tabmo, Hivestack et Displayce, avec l’intégration de DSP supplémentaires à prévoir au cours de l’année.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Je me réjouis d’ouvrir nos actifs digitaux en France à l’achat programmatique. VIOOH est une plateforme de haut niveau, mondiale, indépendante et automatisée, de planning et de trading au bénéfice de l’ensemble du secteur. Face au développement du planning à l’audience, VIOOH nous permettra d’accompagner au mieux nos clients annonceurs et agences dans l’optimisation de leurs campagnes, avec la possibilité de relier l’écran numérique de la communication extérieure avec l’écran digital du mobile. L’achat programmatique vient apporter aux marques davantage de transparence, d’efficacité opérationnelle, de flexibilité de ciblage, de contextualisation et d’optimisation pour leurs achats DOOH, et témoigne de la capacité de JCDecaux à contribuer activement à la transformation numérique du secteur. »

Jean-Christophe Conti, Directeur Général de VIOOH, a déclaré : « Depuis le début de l’année, nous affichons d’excellentes performances, et nous lancer sur le marché historique de JCDecaux représente un véritable tournant. Nous sommes fiers de la transformation digitale et des résultats exceptionnels que nous avons déjà livrés aux marques grâce au DOOH programmatique, et nous avons hâte de travailler main dans la main avec les entreprises françaises afin de continuer sur cette lancée. Notre ambition est d’accélérer la transformation digitale du secteur de la communication extérieure et de développer la vente à l’audience, dynamique et contextualisée. Nous attendons beaucoup de ce lancement en France et espérons que les annonceurs et les agences sauront saisir au mieux cette nouvelle opportunité de croissance. »

A propos de VIOOH

VIOOH est une marketplace de premier plan à l’échelle internationale sur le marché DOOH. Lancée en 2018 et basée à Londres, la plateforme VIOOH permet de connecter acheteurs et vendeurs au sein d’une marketplace premium, afin de rendre l’OOH facilement accessible.

Soutenue financièrement par JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, et pilotée par une équipe d'experts en DOOH et en technologies programmatiques, VIOOH signe le début d’une nouvelle ère pour le secteur de la communication extérieure et confirme sa position de pionnier en optimisant des campagnes digitales omnicanales grâce à l'utilisation de données et de capacités programmatiques. Alors qu’aujourd’hui, VIOOH est présent programmatiquement sur 12 marchés, d'autres lancements sont à prévoir à l’avenir.

Pour plus d'informations : www.viooh.com.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€

Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

10 230 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,6/5) et CDP (A Leadership), et a obtenu la note triple A du MSCI pour la 4 ème année consécutive

année consécutive 964 760 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)





Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 35 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : David Bourg, Directeur Général Finance et Administration Groupe -

01 30 79 79 93 - david.bourg@jcdecaux.com

