LECTRA : Le Groupe finalise l’acquisition de Gerber Technology

Lectra finalise l’acquisition de Gerber Technology

Le rapprochement des deux sociétés donnera naissance à un acteur mondial

de premier plan de l'industrie 4.0 pour les marchés de la mode,

de l'automobile et de l’ameublement.

Paris, mardi 1er juin 2021 – Lectra finalise ce jour l’acquisition de toutes les actions de la société Gerber Technology sur une base « cash free/debt free », pour 175 millions d’euros – financés par un emprunt de 140 millions d’euros et par la trésorerie du Groupe – auxquels s’ajoutent 5 millions de nouvelles actions Lectra émises au bénéfice de AIPCF VI LG Funding LP, actionnaire unique de Gerber Technology.

Ce rapprochement stratégique, dont toutes les étapes viennent d’être franchies avec succès, donne ainsi naissance à un acteur mondial de premier plan de l'industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.

« La combinaison de nos savoir-faire innovants, de nos offres à la pointe de la technologie et de nos ressources talentueuses, nous permet de créer de la valeur sur le long terme pour nos clients. Ainsi, nous serons en mesure, plus que jamais, d’accompagner nos clients, partout dans le monde, dans l'accélération de la transformation digitale de leurs opérations », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra.

Cette acquisition, dont le projet avait été annoncé le 8 février dernier, a été validée par le Conseil d’administration de Lectra le 25 mars et par les actionnaires de Lectra ce jour.

