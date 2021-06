WatchGuard annonce la disponibilité de sa nouvelle gamme de produits de sécurité des terminaux dans WatchGuard Cloud, un an tout juste après l’acquisition de Panda Security

English French German Dutch Spanish Portuguese Italian

PARIS, 02 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard® Technologies, leader mondial en matière de sécurité et d’intelligence réseau, de Wi-Fi sécurisé, d’authentification multifacteur et de protection avancée des postes de travail, annonce l’intégration de la gamme de produits WatchGuard Endpoint Security (anciennement connue sous le nom des produits qui la constituent c’est-à-dire Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus et Endpoint Protection) dans WatchGuard Cloud. Partenaires et clients peuvent désormais déployer et gérer leurs services de sécurité des terminaux, de sécurité réseau et d’authentification multifacteur (MFA) WatchGuard via l’interface WatchGuard Cloud, et ainsi rationnaliser leurs prestations de services de sécurité et simplifier leurs opérations, tout en soutenant la croissance et la rentabilité de leurs activités.



Andrew Young, Senior Vice President of Product Management chez WatchGuard déclare : « L’ambition première de WatchGuard consiste à élaborer la plateforme de sécurité idéale pour les fournisseurs de services managés (MSP) et, un an après l’acquisition de Panda Security, nous avons franchi une nouvelle étape majeure allant dans ce sens. Les MSP ont besoin d’une plateforme qui assure une meilleure coordination des services de sécurité critiques. Combinant antivirus de nouvelle génération, fonctions de détection et de réponse aux menaces sur les terminaux pilotés par l’IA, sécurité réseau et services d’authentification, notre plateforme de sécurité unifiée permet aux MSP d’offrir à leurs clients une protection complète, plus simple à gérer et plus rationalisée que jamais ».

La plateforme WatchGuard Cloud apporte de nombreux avantages opérationnels, indépendamment des catégories de produits WatchGuard proposées par les partenaires. Les MSP peuvent se procurer des produits selon les modalités qui conviennent le mieux à leur modèle économique, que ce soit via des contrats à durée déterminée, des points WatchGuard, ou des abonnements mensuels ou à l’utilisation. Ils disposent également d’options flexibles pour la mise à niveau, l’extension et la délégation de licences. À ceci s’ajoutent une installation simple et des configurations basées sur des modèles pré-définis que les partenaires peuvent mettre à profit et implémenter au sein d’environnements multi-tier et multi-tenant.

Cette intégration est la dernière illustration de l’engagement et des investissements réalisés par WatchGuard visant à ne jamais cesser d’améliorer WatchGuard Cloud afin de mettre à la disposition des MSP tous les outils dont ils ont besoin. Partenaires et clients gèrent des environnements de sécurité Firebox et des déploiements d’authentification multifacteur AuthPoint au moyen de cette interface centralisée depuis 2019.

En janvier 2020, WatchGuard a introduit les fonctionnalités ThreatSync dans WatchGuard Cloud pour unifier les renseignements sur les menaces, la corrélation et le scoring à travers toute la pile de sécurité WatchGuard, depuis le réseau jusqu’à l’utilisateur. Aujourd’hui, avec l’ajout des solutions WatchGuard Endpoint Security, WatchGuard centralise la protection des réseaux, des terminaux et des identités en vue de fournir une plateforme de sécurité véritablement unifiée.

« L’ajout de services de sécurité Endpoint à WatchGuard Cloud change la donne pour notre modèle de services managés », précise Yannick Fremaux, Responsable Systèmes et Réseaux chez CISA-Informatique. « Maintenant nous pouvons gérer tous les services de sécurité, du réseau jusqu’au poste de travail, à partir d’une plateforme unifiée grâce à un agent qui est beaucoup plus léger que notre solution précédente et une bien meilleure protection contre les malwares de type Zero Day et les menaces sophistiquées. »

Dans le cadre de cette intégration, les produits précédemment connus sous les noms de Panda Endpoint Protection et Panda Endpoint Protection Plus sont désormais regroupés au sein de la solution WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform). De même, Panda Adaptive Defense devient WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response), et Panda Adaptive Defense 360 se voit rebaptisé WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response).

Les solutions WatchGuard Endpoint Security sont d’ores et déjà opérationnelles dans WatchGuard Cloud. Pour plus d’informations sur la gamme de produits et fonctionnalités WatchGuard, cliquez ici.

A propos de WatchGuard Technologies, Inc.

WatchGuard® Technologies, Inc. est un acteur majeur en matière de sécurité et d’intelligence réseau, de Wi-Fi sécurisé, d’authentification multifacteur et de protection avancée des postes de travail. Près de 18 000 revendeurs et fournisseurs de services de sécurité font confiance aux produits et services primés de l'entreprise dans le monde entier pour protéger plus de 250 000 clients. La mission de WatchGuard est de rendre la sécurité d'entreprise accessible aux entreprises de tous types et de toutes tailles en toute simplicité, faisant de WatchGuard une solution idéale pour les PME et les entreprises dites distribuées. La société a son siège social à Seattle, dans l'État de Washington, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Pour en savoir plus, visitez http://www.watchguard.com/fr.

Vous pouvez aussi suivre WatchGuard sur les réseaux sociaux : Twitter etLinkedIn. Et suivre le blog de WatchGuard : Secplicity, pour des informations en temps réel sur les dernières menaces ou vous abonner au podcast The 443 - Security Simplified.

