Integratie op WatchGuard Cloud vergroot mogelijkheden Managed Security Service Providers

DEN HAAG, Amsterdam, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard Technologies heeft diverse oplossingen voor endpointsecurity geïntegreerd in een nieuw product: WatchGuard Endpoint Security. Het gaat om de integratie van Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus en Endpoint Protection. De Endpoint Security-producten zijn bovendien volledig geïntegreerd in WatchGuard Cloud.



De integratie is niet simpelweg een rebranding van bestaande producten. WatchGuard Cloud is vanaf de grond af aan ontworpen voor Managed Security Service Providers (MSSP’s). Dit platform biedt hen nieuwe mogelijkheden voor het leveren van securityoplossingen. Zij kunnen zo hun portfolio eenvoudig uitbreiden met bijvoorbeeld endpoint- en netwerkbeveiliging en multifactorauthenticatie (MFA).

Unified Security Platform

Dankzij de integratie van netwerk-, identiteits- en endpointbeveiliging in WatchGuard Cloud ontstaat volgens Andrew Young, Senior VP Product Management bij WatchGuard, een Unified Security Platform. “WatchGuard Cloud verenigt verschillende beveiligingsproducten in één beheerinterface voor de bescherming van gebruikers, endpoints, netwerken en cloudnetwerken. MSSP’s kunnen op die manier het beheer vereenvoudigen en het aanvalsoppervlak bij klanten verder beperken. Daarnaast kunnen MSP’s gebruikmaken van kant-en-klare integraties van derden.”

WatchGuard Cloud biedt MSSP’s flexibele licentieopties, eenvoudig licentiebeheer, beheer en zichtbaarheid van meerdere klanten tegelijkertijd en een uitgebreid technologisch ecosysteem van integraties. Nadat een licentie is geactiveerd, is deze direct beschikbaar in de inventaris van de serviceprovider en kan die worden toegewezen aan accounts.

De functionaliteit van de oplossingen is rechtstreeks toegankelijk vanuit WatchGuard Cloud, zowel in abonneecontext als in een serviceprovidercontext voor beheer met meerdere tenants.

Met WatchGuard Cloud kunnen MSSP’s verschillende abonnee-accounts in groepen centraal organiseren. Met behulp van templates kunnen ze tenslotte de uitrol versnellen.

Zero-trust

Bedrijven die gebruikmaken van een hybride beveiligingsomgeving kunnen eveneens profiteren van WatchGuard Cloud. “Ons Unified Security Platform biedt een breed scala aan services, waaronder SaaS-toegangscontroles. Dat maakt het inrichten van zero-trust-implementaties mogelijk, met risicogebaseerde authenticatie en beveiliging die de gebruiker volgt, onafhankelijk van waar zij werken. Op dat vlak kan WatchGuard’s Endpoint Security een belangrijke rol vervullen”, aldus Young.

WatchGuardONE

WatchGuard heeft inmiddels meer dan 18.000 resellers en serviceproviders wereldwijd. Veel van hen nemen deel aan het partnerprogramma WatchGuardONE. “Daarin worden vier specialisaties aangeboden. Met de specialisatie in één beveiligingsproduct kunnen zij al de zilveren status en extra voordelen behalen. En van daaruit zich verder specialiseren.”

Ook klanten en partners van het vorig jaar overgenomen Panda Security worden opgeroepen om deel te nemen aan WatchGuardONE. “WatchGuard is 100 procent kanaalgericht, zoals we dat al meer dan 25 jaar zijn. Ons bedrijf is gebouwd op het succes van onze partners. Alles wat we doen, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van onze producten, maar ook de wijze waarop we onze diensten aanbieden en verkopen moet onze partners verder helpen in hun ontwikkeling”, besluit Young.

Over WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies is wereldwijd leider in netwerkbeveiliging, veilige wifinetwerken, multifactorauthenticatie, geavanceerde endpointbeveiliging en network intelligence-dienstverlening. Bijna 18.000 resellers en serviceproviders vertrouwen op de producten en diensten van WatchGuard om meer dan 250.000 klanten over de hele wereld te beschermen. De bedrijfsmissie is security van enterpriseniveau mogelijk maken voor alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte. Dit doet WatchGuard met eenvoud als uitgangspunt, waardoor het diensten- en productenportfolio uitermate geschikt is voor zowel grote ondernemingen als het mkb. Het hoofdkantoor is gevestigd in Seattle. Daarnaast heeft WatchGuard vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.watchguard.com .

