WatchGuard lança nova família de produtos de segurança endpoint na WatchGuard Cloud, apenas um ano após a aquisição da Panda

LISBOA, Portugal, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A WatchGuard® Technologies, líder global em inteligência e segurança de rede, Wi-Fi seguro, autenticação multifatorial e proteção avançada de endpoints, anuncia hoje a integração da família de produtos WatchGuard Endpoint Security – até aqui conhecida como Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus e Endpoint Protection – na sua plataforma WatchGuard Cloud. Como resultado, parceiros e clientes podem agora implementar e gerir a sua segurança endpoint e de rede, bem como os serviços de autenticação MFA, através da WatchGuard Cloud, permitindo-lhes agilizar a entrega de segurança, simplificar operações, consolidar fornecedores e impulsionar o crescimento e a rentabilidade do seu negócio.



“A missão principal da WatchGuard é criar a plataforma de segurança que os MSPs mais precisam e, menos de um ano após adquirir a Panda Security, demos mais um passo significativo nesse sentido”, afirma Andrew Young, vice-presidente sénior de gestão de produtos da WatchGuard. “Os MSPs necessitam de uma plataforma que possibilite uma maior coordenação entre os serviços de segurança críticos. Com esta integração, estamos a proporcionar o acesso a antivírus de última geração, deteção e resposta para endpoint suportadas por IA, segurança de rede e serviços de autenticação – e tudo como uma Plataforma de Segurança Unificada que permite aos MSPs fornecer proteção completa aos seus clientes. E estamos a tornar tudo mais simples e ágil de gerir do que nunca."

Independentemente das categorias de produtos WatchGuard disponibilizadas pelos parceiros, a plataforma WatchGuard Cloud oferece uma variedade de vantagens operacionais. Os MSPs podem optar por contratos de prazo fixo, Pontos WatchGuard e assinaturas mensais flexíveis e baseadas no consumo para adquirir produtos da forma que melhor se adapte ao seu modelo de negócio. Também suporta opções flexíveis de atualização, extensão e delegação de licenças, bem como configurações fáceis e baseadas em modelos que os parceiros podem implementar em ambientes multicamadas e multi-tenant.

Esta integração é o mais recente exemplo do compromisso contínuo da WatchGuard no sentido de investir na capacitação de MSP através da introdução de melhoramentos na plataforma WatchGuard Cloud. Parceiros e clientes têm vindo a gerir os seus ambientes de segurança Firebox e implementações de autenticação AuthPoint através desta única interface desde 2019. Em janeiro de 2020, a WatchGuard introduziu as suas funcionalidades ThreatSync na WatchGuard Cloud de forma a unificar inteligência de ameaças, correlação e classificação em toda a oferta de segurança da WatchGuard, da rede ao utilizador. Agora, com a adição das soluções WatchGuard Endpoint Security, a WatchGuard centraliza a entrega de proteção para redes, endpoints e identidades, disponibilizando assim uma Plataforma de Segurança verdadeiramente Unificada.

Como parte da integração, os produtos individuais antes conhecidos como Panda Endpoint Protection e Panda Endpoint Protection Plus fazem agora parte da WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform). Além disso, o Panda Adaptive Defense é agora WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response) e o Panda Adaptive Defense 360 passa a ser WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response).

As soluções WatchGuard Endpoint Security estão disponíveis na WatchGuard Cloud a partir de hoje. Para mais informações sobre o crescente portfólio e funcionalidades da WatchGuard, clique aqui.

Recursos Adicionais:

