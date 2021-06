2021-06-02

PRESSRELEASE

Arcoma utser Henrik Blomdahl till ny kvalitetschef

Arcoma AB (publ) har tillsatt Henrik Blomdahl som ny kvalitetschef, fr.o.m den 2 augusti 2021. Henrik har över 20 års erfarenhet av den medicintekniska branschen. Senast kommer Henrik från Invacare Rea AB där han haft rollen som QA/RA Manager Nordics. Där har han bland annat jobbat med processförbättringar och att leda företaget till uppfyllnad av det nya europeiska regelverket för medicinteknik, MDR. Han har dessförinnan bland annat arbetat som kvalitetstekniker på Getinge Disinfection i Växjö, med inriktning på leverantörskvalitet, projektledning samt interna och externa revisioner.

”Jag är fylld av energi och ser verkligen fram emot att börja på Arcoma, och att få bli en del av teamet där. Jag hoppas att med min erfarenhet kunna bidra till att utveckla Arcoma ytterligare.” säger Henrik Blomdahl.

"Jag är mycket glad över att Henrik kommer till Arcoma. Han har lång erfarenhet av olika kvalitetsroller och hans breda erfarenhet kommer att bidra till att utveckla Arcomas kvalitetsarbete framöver" säger Sanna Rydberg, VD Arcoma.

Henrik Blomdahl ansluter även till Arcomas ledningsgrupp, som därutöver består av VD Sanna Rydberg, CFO Mattias Rundgren, Produktchef Linda Ungsten, Utvecklingschef Johan Henningsson, Marknad- och kundservicechef Frida Robbe, Inköpschef Jesper Lindroos och Produktionschef Nicklas Johansson.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







