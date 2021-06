Atos accélère la transition des entreprises vers « zéro émission nette » avec la première offre du marché à proposer un accompagnement de bout-en-bout

English French

Atos mettra son expertise à disposition de ses clients au travers d’un Centre d’excellence mondial dédié à la transformation net zéro, composé de 9 hubs répartis à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie.

Paris (France), le 2 juin 2021 – Atos confirme aujourd’hui sa position de leader du numérique décarboné et sécurisé en dévoilant l’offre de solutions et services de décarbonation de bout en bout la plus complète du marché. Le Groupe entend ainsi encourager et faciliter l’adoption par les entreprises d’une stratégie « zéro émission nette ».

La nouvelle offre « A to Zero » intègre un portefeuille complet de solutions porté par deux nouvelles plateformes de données. Elle accompagne l’ensemble du cycle de transformation net zéro, depuis la définition d’une stratégie et d’objectifs de décarbonation, jusqu’à la réduction des émissions carbone, en passant par le calcul desdites émissions ou des évaluations de décarbonation numérique (Digital Decarbonization Assessments ou DDA). D’autre part, elle intègre des solutions sectorielles innovantes telles que les jumeaux numériques, les DLA (Decarbonization Level Agreements) ou les datacenters bas-carbone. Enfin, Atos accompagnera ses clients dans leurs démarches de compensation carbone volontaire, grâce à des solutions fondées sur la nature qui garantissent la neutralisation des émissions.

Atos annonce également l’ouverture de son Centre d’excellence mondial dédié à la transformation net zéro, réparti sur 9 hubs : 5 en Europe (Paris, Lyon, Barcelone, Londres et Munich), 2 en Amérique du Nord (New York et Montréal) et 21 en Asie (Chennai et Singapour). Le Centre permettra aux clients de tirer parti du réseau international de plus de 200 experts en décarbonation d’Atos, ainsi que de son expertise et ses ressources dédiées afin de définir leur propre feuille de route vers un modèle d’entreprise durable et s’engager à atteindre « zéro émission nette ». Pour répondre à l’adoption croissante de stratégies net zéro, Atos prévoit de renforcer son équipe avec 300 spécialistes supplémentaires d’ici la fin 2022.

« Pas un jour ne passe sans qu’une nouvelle organisation annonce ses ambitions zéro émission nette, confirmant l’élan mondial en faveur d’une économie neutre en carbone. En s’engageant à atteindre zéro émission nette d’ici 2028, un objectif de décarbonation parmi les plus élevés de son secteur, Atos fait partie des pionniers dans ce domaine et entend ainsi inciter les entreprises à lutter contre le changement climatique. Notre nouvelle offre bénéficie de cet engagement et d’un travail de plusieurs décennies pour réduire nos propres émissions et concevoir des solutions innovantes à faible impact. Nous sommes fiers de proposer aujourd’hui à nos clients des capacités de décarbonation étendues afin de les aider dans leur parcours de transformation vers un modèle zéro émission nette », explique Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

Le portefeuille de transformation net zéro d’Atos regroupe trois catégories d’offres :

Des services de conseil, offrant aux entreprises une approche holistique pour définir leur stratégie de décarbonation en tenant compte de leur secteur et de leurs défis métier spécifiques. Objectifs :

Comprendre les enjeux et ambitions stratégiques des clients.

Mesurer les émissions carbone, à l’aide de méthodologies éprouvées et reconnues, et évaluer l’empreinte carbone numérique par le biais de DDA.

Gérer efficacement les données grâce à des protocoles de reporting personnalisés et à la mise en œuvre de systèmes informatiques.

Déterminer une stratégie et des objectifs SBT (Science-based targets), en mettant en place les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), et en définissant des plans d’action pour atténuer les risques climatiques.

Des plateformes et conseils « Digital Green », offrant aux entreprises l’opportunité de réduire leurs émissions et leurs impacts, avec :

Des solutions numériques innovantes et durables (cloud, environnements de travail numériques, bâtiments intelligents, IoT, mobilité HPC et solutions dédiées à la chaîne d’approvisionnement) et des DLA (Decarbonization Level Agreements).

Des mesures consacrées au rendement énergétique, l’utilisation d’énergies renouvelables, des plans d’action de réduction des émissions et des outils de tarification carbone.

Digital Decarbonization Platform d’Atos : une offre complète qui permet aux organisations de tirer parti du numérique pour simplifier et automatiser la collecte, le calcul, le reporting, l’analyse des données et la visualisation de leurs émissions à travers leur chaîne de valeur. Cette plateforme unique fournit également de nouvelles informations exploitables pour optimiser les décisions basées sur les données et la prédictibilité.

Atos travaille actuellement au développement d’un « compute continuum » neutre en carbone, depuis l’edge jusqu’aux supercalculateurs, en passant par les datacenters. Pour cela, le Groupe met en place des programmes de co-innovation personnalisés avec ses clients par le biais des DLA. Ces programmes tireront profit de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de l'apprentissage automatique pour créer de nouveaux leviers de décarbonation sur mesure axés sur la capture, le calcul, le reporting et la réduction de l'empreinte carbone globale des technologies informatiques d’Atos.

Des solutions fondées sur la nature pour aider les entreprises à :

Atteindre progressivement zéro émission nette, étayé par des objectifs de réduction des émissions basés sur des données scientifiques SBT, grâce à la sélection à travers le monde des projets de compensation et de neutralisation carbone les plus adaptés, en garantissant une approche unique de gestion des risques et une communication stratégique sur les engagements et les résultats de l’entreprise, le tout optimisé par des solutions numériques innovantes.

Mesurer leurs émissions de carbone, assurer le suivi de leur courbe de réduction des émissions et sélectionner et gérer leurs activités de compensation carbone avec Going4Zero , un guichet numérique unique offrant des services en ligne automatisés et personnalisés. Going4Zero permet en outre aux entreprises de communiquer sur l’action climatique auprès d’intervenants clés tels que leurs clients et leur offre un vaste éventail de solutions pédagogiques et pratiques, quelles que soient leur taille et leur maturité en termes de lutte contre le changement climatique.

, un guichet numérique unique offrant des services en ligne automatisés et personnalisés. Going4Zero permet en outre aux entreprises de communiquer sur l’action climatique auprès d’intervenants clés tels que leurs clients et leur offre un vaste éventail de solutions pédagogiques et pratiques, quelles que soient leur taille et leur maturité en termes de lutte contre le changement climatique. Développer leur propre projet de compensation et neutralisation carbone.

L’offre « A to Zero » bénéficie des 15 ans d’expérience d’EcoAct dans le développement de stratégies et de solutions climat à l'échelle internationale, ainsi que de l’expertise d’Atos en matière d’innovation et de transformation numérique. Ces atouts viennent soutenir l’ambition du Groupe de contribuer à la construction d’une économie neutre en carbone à l’aide des technologies numériques.

Sources complémentaires :

Rapport intégré 2020 d’Atos : https://atos.net/en/lp/integrated-report-2020



Livre-blanc « Digital Vision : COP26 » d’Atos : https://atos.net/DVCOP26



Rapport IDC, « Atos' Decarbonization Proposition for Enabling Clients' Transition to Sustainable Business » : https://atos.net/wp-content/uploads/2021/06/IDC-ATOS-Decarbonzation.pdf



En savoir plus sur l’ambition net zéro d’ici 2028 d’Atos : https://atos.net/fr/2021/communiques-de-presse_2021_02_18/atos-accelere-sa-decarbonation-en-sengageant-a-atteindre-zero-emission-nette-dici-2028



***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net



Relations presse : Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99







1 Ouverture prévue d’ici fin 2021





Pièce jointe