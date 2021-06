CATANA GROUP : RESULTATS SEMESTRIELS 2020 2021

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 2 juin 2021 à 18h

RESULTATS SEMESRIELS 2020/2021

Fort accroissement des performances du 1er semestre

Doublement de la profitabilité opérationnelle

RN : + 83%

Renforcement de la structure financière profilée pour la croissance

Potentiel de développement intact avec une hausse de 35%

du carnet de commandes sur N+1

En millions d'€ 28.02.21 28.02.20 CA 48,5 41,8 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 21,1

- 5,7

- 13,9

- 0,4

- 2,2



+ 1,0

- 0,4 - 18,6

- 5,7

- 15,4

- 0,5

- 2,1



+ 3,6

- Résultat Opérationnel Courant + 5,8 + 2,9 Résultat opérationnel + 5,8 + 2,9 Résultat financier - - 0.1 Charge ou produit d’impôt - 0,7 - 0,2 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 5,1 + 2,8 Résultat Net part du Groupe + 4,7 + 2 Capacité d’autofinancement + 7,9 + 5,5 Investissements - 3 - 5,7 Cash net (+) / Dette nette (-) + 6,3 + 2,7 Dont trésorerie disponible + 35 + 10,3 Dont dettes financières - 28,7 - 7,6 Capitaux propres part du groupe 40,7 35,9

Le premier semestre 2020/2021 confirme la poursuite du développement dynamique de CATANA GROUP avec un chiffre d’affaires global de 48,5 M€ contre 41,8 M€ sur la même période en 2019/2020 (+ 16%), dans un contexte perturbé par la crise sanitaire mondiale et le repli important des ventes du secteur nautique.

Une activité solide et acyclique

Fort d’un carnet de commandes qui avait plutôt bien résisté aux conséquences du premier confinement au printemps 2020, le Groupe a également réussi à maintenir un niveau de ventes satisfaisant au cours du premier semestre 2020/2021.

Pénalisé comme l’ensemble du secteur par l’annulation de la quasi-totalité des salons nautiques de l’exercice, le Groupe est resté toutefois compétitif en multipliant les salons privatifs et surtout, en jouissant d’une offre produit essentiellement composée de nouveautés qui dynamisent le carnet de commandes.

Ces ventes réalisées sont d’autant plus notables que le BALI CATSPSACE et le BALI 4.8, lancés en production en 2019/2020, n’ont toujours pas pu être présentés au grand public à l’occasion de salons, tout comme les trois nouveaux modèles lancés sur ce premier semestre 2020/2021 : les BALI 4.2 et BALI 4.6 pour la partie « voile » et le BALI CATSPSACE MY pour la partie « moteur ».

Par ailleurs, alors que le marché de la location est durement touché par cette crise sanitaire, et peine à retrouver une visibilité après les confinements qui se succèdent, la gamme BALI réussit néanmoins à s’adapter à cette nouvelle donne, forte de ses nombreuses innovations et des récents millésimes, plus orientés vers la clientèle des propriétaires.

Dans ce cadre, alors que la part des ventes réalisée auprès des particuliers représentait environ un tiers des ventes de bateaux neufs du Groupe, celle-ci représente désormais 65 % des ventes.

Préservant une trajectoire de croissance sur un exercice pourtant complexe, cette nouvelle répartition de l’activité des ventes de bateaux neufs de CATANA GROUP confirme le succès croissant de la gamme BALI auprès des particuliers et illustre une nouvelle fois l’agilité et la capacité d’adaptation du Groupe.

Ainsi, les ventes de catamarans neufs BALI et CATANA affichent une croissance solide de près de 19% sur le premier semestre à comparer à celui de l’exercice dernier qui n’était pas encore impacté par la crise sanitaire.

Le pôle SERVICES, essentiellement porté par la filiale PORT PIN ROLLAND à Saint-Mandrier (83) affiche un bon premier semestre (+ 13,5%) sur la partie la plus défavorable de l’exercice.

Des résultats qui surperforment le développement

Le dynamisme des ventes de bateaux neufs permet donc au Groupe d’enregistrer une croissance solide de l’ensemble de l’activité (+ 16%) avec un chiffre d’affaires global qui s’établit à 48,5 M€ contre 41,8 M€ en février 2020

Outre l’apport de marge généré par cette croissance, le Groupe a également enregistré de gros gains de productivité sur ce premier semestre, fruit des plans d’actions initiés ces derniers mois, aussi bien dans les organisations de production des trois usines que dans une conception des nouveaux modèles encore plus matures sur le plan industriel.

Cette meilleure productivité justifie la stabilité des charges de personnel malgré la croissance de l’activité ainsi qu’une grosse partie de la baisse de 1,5 M€ des charges externes, puisque le poste intérimaire représente à lui seul une économie de 1 M€.

Le reste de la baisse des charges externes est principalement expliqué par les économies générées en l’absence de salons nautiques.

CATANA GROUP enregistre une hausse de 98% de son résultat opérationnel qui s’établit à 5,8 M€ contre 2,9 M€ un an plus tôt. Il représente ainsi 12% du chiffre d’affaires contre 7% un an plus tôt.

Le résultat net de l’ensemble consolidé enregistre une hausse de 83% et ressort positif de 5,1 M€ (contre 2,8 M€ en février 2020). Ce résultat représente 10,5% du chiffre d’affaires contre 6,6% en février 2020.

Sur un seul semestre, la rentabilité de CATANA GROUP est quasiment équivalente à celle de l’ensemble de l’exercice 2019/2020.

Une structure financière renforcée et disponible pour accompagner la croissance

Pour ce premier semestre, la capacité d’autofinancement de CATANA GROUP s’établit à 7,9 M€ contre 5,5 M€ en février 2020, soit une hausse de 44%.

Avec des stocks de matières premières et des encours en hausse du fait de l’augmentation de la production, et des délais de paiements fournisseurs volontairement plus rapides, la variation de BFR ressort négative de 4,2 M€.

Ainsi, les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent positifs de 3,7 M€.

Le Groupe poursuit par ailleurs le développement de sa gamme, les nouveaux modèles ayant généré un flux de trésorerie net négatif lié aux opérations d’investissements de 3 M€.

Constitué principalement de remboursements d’emprunts, le flux net de trésorerie lié aux opérations de financements ressort ainsi négatif de 0,7 M€.

La trésorerie globale du Groupe est positive de 35 M€, stable par rapport au 31 août dernier.

Avec un endettement financier de 28,7 M€ (dont 2,9 M€ de crédit-bail et de locations simples et 18,8 M€ de Prêts Garantis par l’Etat), le Groupe dispose ainsi d’une trésorerie nette de 6,3 M€ (contre 2,6 M€ au 29 février 2020) confirmant la solidité de la structure financière du Groupe qui dispose par ailleurs de 40,8 M€ de fonds propres.

Des perspectives de croissance intactes

Conçue pour répondre pleinement aux nouvelles attentes des clients du cœur de marché des multicoques, la gamme BALI a placé CATANA GROUP dans une trajectoire de forte conquête. Cette tendance a été matérialisée par des taux de croissance très élevés (de 30% en moyenne entre 2016 et 2019).

Disposant d’un concept disruptif et innovant, CATANA GROUP a déployé au cours des deux dernières années une stratégie d’accélération du développement de ses gammes et accentué ses efforts en termes d’innovations et de design, notamment au moyen de nouveaux millésimes orientés vers les particuliers.

La réussite de cette stratégie explique pour beaucoup le fait que CATANA GROUP ait connu en 2020 une croissance de ses ventes de bateaux neufs de 11% malgré le contexte. Cette croissance devrait même être portée à 20% sur l’exercice en cours 2020/2021 malgré l’absence de la quasi-totalité des salons nautiques.

Fort de cette dynamique des ventes de bateaux neufs, le chiffre d’affaires global du Groupe devrait dépasser 15% de croissance.

CATANA GROUP compte ainsi poursuivre cet axe stratégique et rester très actif sur le développement de nouveaux modèles aussi bien pour la marque CATANA que pour la marque BALI qui poursuivra l’extension de sa gamme voile et moteur.

Dans ce cadre, les apports des nouveaux BALI 4.2 et BALI 4.4 permettront ainsi à CATANA GROUP d’accroître sa dynamique actuelle au-delà de l’exercice en cours comme en témoigne le carnet de commandes de bateaux neufs engrangé pour 2021/2022, qui dépasse déjà 61 M€, en hausse de 35% par rapport à la même période sur N-1.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du T3, le 15 juillet 2021

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier J.GACOIN/V.BOIVIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe