Atos et la start-up Huma s’associent pour améliorer la qualité des soins et la recherche médicale grâce au suivi des patients à distance

English French

Paris, France, 3 juin 2021 - Atos et Huma, spécialiste du numérique en santé, annoncent un partenariat mondial, d’une durée de 5 ans, visant à transférer les soins de santé et les essais cliniques de l'hôpital à la maison. Ce partenariat se concentrera sur la plateforme modulaire développée par Huma, qui permet la création d’ « hôpitaux à domicile virtuels » à l'échelle locale ou nationale, et vise à aider les industries pharmaceutiques et de recherche à mener des essais cliniques internationaux complexes de manière décentralisée. La plateforme est déjà utilisée aux États-Unis et en Europe pour optimiser le suivi de diverses maladies, dont les troubles du rythme cardiaque, le diabète ou le Covid-19.

Atos mobilisera son expérience dans la mise en œuvre et la mise à l'échelle de projets de transformation complexes pour accélérer l'adoption des technologies de Huma. Le Groupe prévoit d’investir jusqu'à 20 millions d'euros dans la R&D et les ressources commerciales, notamment des consultants et commerciaux spécialisés. L'investissement en R&D permettra d'accélérer l'intégration de la plateforme Huma avec d'autres plateformes cliniques de premier plan et développer un module vidéo dédié.

L'immense pression exercée par la pandémie de Covid-19 sur les systèmes de santé a mis en évidence les faiblesses des modèles actuels, déjà mis à rude épreuve par le vieillissement des populations et l'incidence croissante des maladies chroniques dans le monde. Dans un tel contexte, l'innovation est nécessaire pour améliorer la qualité des soins délivrés aux patients et l'efficacité globale de la chaîne de soins. L'approche d'Atos et d'Huma signifie que les patients sont suivis en dehors de l'hôpital et bénéficient d'une intervention clinique proactive en temps opportun, avant que cela ne soit nécessaire. Cette démarche permet d'optimiser l'utilisation des ressources, d'améliorer les résultats des patients et de réduire les coûts des soins de santé à long terme.

Les premiers résultats ont montré que la plateforme de Huma, déjà mise en œuvre au niveau national en Allemagne, en Angleterre et aux Émirats arabes unis, permet de pratiquement doubler la capacité des hôpitaux.

Robert Vassoyan, responsable de la division Santé et Sciences de la vie chez Atos, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Huma. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous participerons à l’évolution des modèles de soins vers une approche intégrant davantage de réactivité et de proactivité. Huma s’avère être un partenaire de choix pour la réalisation de cette mission qui, en contribuant au bien-être de nos proches et de la société tout entière, trouve un écho en chacun de nous ».

Dan Vahdat, PDG et fondateur de Huma, a déclaré : « Ce partenariat permettra à Huma de changer d’échelle. Nous avons déjà prouvé que nous pouvions créer une solution adaptée à une nouvelle maladie en seulement quelques semaines, comme nous l'avons fait pendant la pandémie actuelle, et que nous pouvons mettre en service plus de 100 cliniques en une seule journée. Atos nous permettra de consolider notre travail pour offrir des services à grande échelle, partout dans le monde, dans le cadre de prestations de soins et de collaborations pharmaceutiques. Cette approche permettra à un plus grand nombre de personnes de vivre mieux et plus longtemps ».

Le partenariat bénéficiera de la plateforme logicielle de premier plan de Huma et de ses plus de 40 brevets, ainsi que de l’expertise reconnue d'Atos en matière de services numériques, depuis leur création jusqu’à leur déploiement et leur administration, et en matière de gestion du changement.

Le partenariat commencera par une phase d’intégration, qui permettra le déploiement de capacités de mise sur le marché au niveau mondial. Il combinera également l'expertise d'Atos en matière de transformation digitale, de support et d'infrastructure, avec l’expertise de Huma en matière de soins numériques, d’essais cliniques et de biomarqueurs. Les deux entreprises prévoient que le service combiné atteindra 100 millions d'euros de revenus par an au cours des quatre premières années.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Huma

Huma est une entreprise mondiale de technologie de la santé qui aide les gens à vivre plus longtemps et plus pleinement. Notre plateforme modulaire prend en charge les « hôpitaux à domicile » numériques dans différents domaines de la santé. Dans le domaine des sciences de la vie, nous menons certains des plus importants essais et études cliniques décentralisés au monde. Notre plateforme combine des algorithmes prédictifs, des biomarqueurs numériques et des données du monde réel pour faire progresser les soins et la recherche proactifs et prédictifs.

Nos « hôpitaux à domicile » aident à soigner les patients du NHS en Angleterre, Pays de Galles, Allemagne et Émirats arabes unis. Les données montrent qu'ils peuvent doubler la capacité clinique, réduire les taux de réadmission d'un tiers et réduire les coûts tout en fournissant des soins sûrs et de grande qualité. Nous offrons des services numériques, sans but lucratif liés à la COVID-19 aux gouvernements nationaux pour les aider à lutter contre la pandémie et nous avons expédié plus d'un million d'appareils qui sont complémentaires de nos « hôpitaux à domicile » pour les alimenter. www.huma.com

Contacts presse :

Atos : Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99

Huma : Sian Jarvis, sian.jarvis@huma.com | Ed Sykes, ed.sykes@huma.com



Pièce jointe