Alliance originale Coopération/Négoce dans le Sud-Ouest entre les Vignerons de Buzet et AdVini.

Dans le cadre d’un accord de partenariat, les Vignerons de Buzet (VdB) acquièrent auprès d’AdVini l’intégralité des parts de la SAS Rigal, sa filiale cadurcienne. Les deux maisons, reconnues pour la qualité de leurs vins, de leur service aux clients, mais également pour leurs valeurs communes en matière de RSE, complètent cette opération innovante par la mise en place d’une alliance commerciale pour le développement export du nouvel ensemble.

Les vins des Vignerons de Buzet et de la Maison Rigal seront ainsi portés en France et en Belgique par une filiale commerciale nouvellement créée par la coopérative lot-et-garonnaise : VdB Distribution.

Fort de sa présence dans 106 pays, sur tous les continents, AdVini soutiendra la distribution dans le reste du monde.

« Une grande première pour notre coopérative, nous n’avons jamais procédé par croissance externe depuis notre création » s’enthousiasme Vincent Leyre, président du conseil de surveillance de la SCA les Vignerons de Buzet.

« AdVini, par son histoire, sa culture filière, et sa position de leader français des vins de terroir, est le meilleur partenaire que nous pouvions espérer pour nous développer. En intégrant Rigal, nous pourrons désormais proposer une offre consolidée, issue de terroirs qui nous sont chers et dont nous partageons l’histoire. D’autre part, le savoir-faire et l’ambition d’AdVini à l’export sont un gage de succès sur des marchés encore insuffisamment développés par notre coopérative », déclare Pierre Philippe, Directeur général des Vignerons de Buzet.

« Cet accord s’inscrit dans une longue histoire de partenariats entre AdVini et la coopération, dont les premiers remontent en Languedoc à plus de trente ans. Les Vignerons de Buzet et leurs dirigeants ont su mettre en place un modèle remarquable de pérennisation et de valorisation de l’activité viticole sur leur territoire. Nous nous félicitons de pouvoir proposer leur AOP sur les marchés internationaux », se satisfait Antoine Leccia, Président du Directoire d’AdVini.

La SAS Rigal, qui passe sous bannière des Vignerons de Buzet, reste domiciliée au Château Chambert, à Floressas, en plein cœur de l’AOP Cahors. Le directeur Julien Touboul et ses équipes poursuivent la gestion opérationnelle de l’entité, ainsi que l’animation et le développement des partenariats avec les familles vigneronnes associées depuis de nombreuses années au programme Rigal (programme HVE, AB).

A propos des Vignerons de Buzet

Nous, Les Vignerons de Buzet sommes des acteurs majeurs des vins du Sud Ouest avec 11 millions de bouteilles commercialisées par an. Nous avons impulsé depuis 2005 une démarche robuste et innovante de Responsabilité Sociétale à 360°. Nous sommes Engagés RSE niveau Exemplaire depuis 2014, évalués par l’organisme certificateur Afnor.

Nos 150 familles de producteurs (1935 ha) s’engagent dans la transition agro-écologique sur leur territoire et développent des itinéraires viticoles spécifiques (HVE, Bio, Bee Friendly) pour des vins toujours meilleurs.

Notre mission : Faire du vin bon et sain de manière à générer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Anticiper l’évolution du marché et y répondre. Se donner les moyens d’agir de façon éthique, pérenne et utile à la société.

A propos d e Rigal

Signature emblématique des vins de Cahors et du Sud-Ouest, la Maison Rigal a su fédérer autour de sa marque de nombreuses familles du lot et de propriétés, dont le Château de Chambert et le Château Saint Didier de Parnac, dans le cadre d’un développement basé sur une démarche RSE exemplaire.

Rigal réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’export, principalement en Amérique du Nord et en Angleterre. Le savoir-faire de la Maison est reconnu par les acheteurs pour la qualité de ses vins, les respects des normes environnementale, 90% des vins commercialisés sous labels environnementaux (HVE, AB ou Biodynamie) et sa capacité d’innovation : vins noirs, les vins Oranges, vins à petits degrés, vins sans soufre.

A propos d ’ AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Maison du Cap et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 106 pays.

