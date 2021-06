English Swedish

4 juni 2021, 08:00

Sdiptech förvärvar Ficon Oy

Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Ficon Oy, som har specialiserat sig på hydrauliska produkter för snö- och isröjning av väg och mark i Finland. Ficon utgör ett tilläggsförvärv till Hilltip Oy.

Ficon grundades 2005 och är på den finska marknaden en ledande aktör inom design, tillverkning, montering och installation av snö- och isröjningsutrustning anpassat för pickuper, mindre lastbilar och traktorer. Förutom ökad trafiksäkerhet på mindre vägar och resurseffektivitet där större fordon inte behövs eller kan operera, underlättar Ficon för småskaliga industriföretag.

"Ficon har en ledande position inom sin nisch och är ett välkänt varumärke bland entreprenörer för fastighetsskötsel och vägunderhåll på den finska marknaden. Genom tilläggsförvärvet kan Hilltip nyttja Ficons starka distributörs- och försäljningsnätverk för att öka försäljningen av sina produkter i Finland", säger Anders Mattson, Business Area Manager för SIS på Sdiptech.

Ficon passar väl in Sdiptechs strategiska fokus på verksamheter och produkter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Ficon omsätter cirka 1,8 miljoner euro på årsbasis, med god lönsamhet och kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juni 2021.

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

