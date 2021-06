Suominen laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

English Finnish

Suominen Oyj:n Pörssitiedote 4.6.2021 klo 17.15

Suominen laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,5 prosentin korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä 19 sijoittajaa.

Suominen Oyj tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Danske Bank A/S toimi joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjänä.

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi .

