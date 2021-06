Des enfants canadiens amassent 300 000 $ grâce au concours de rédaction d’Habitat pour l’humanité!

English French

2021 a connu un nombre record de soumissions dans le cadre du concours de rédaction Le sens d’un chez-soi d’Habitat pour l’humanité Canada.

TORONTO, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, nos maisons ont accueilli des salles de classe en ligne et des salles de conférence, des événements marquants tout comme des moments banals. Habitat pour l’humanité Canada s’est donc intéressé aux réponses à la question « Qu’est-ce qu’un chez-soi signifie pour vous? ». En 2021, plus de 12 000 élèves — un record en matière de nombre de soumissions reçues — ont répondu à l’appel du concours annuel de rédaction Le sens d’un chez-soi qui encourage les élèves en 4e, 5e et 6e années à partager, au moyen d’un poème ou d'un court essai, qu’est-ce qu’un chez-soi signifie pour eux. Cette année, le concours Le sens d’un chez-soi a également permis de recueillir un montant record de 300 000 $ pour les organisations locales d'Habitat pour l’humanité à travers tout le Canada.

Chaque année, trois grands gagnants, un par niveau scolaire, reçoivent une subvention de 30 000 $ à remettre au chantier local d'Habitat pour l’humanité de leur choix, et neuf finalistes remportent chacun une subvention de 10 000 $ pour le chantier local d'Habitat de leur choix. Chaque participation d’élève permet aussi d’amasser un don de 10 $ pour le chantier local d'Habitat. Ces fonds indispensables serviront à bâtir des maisons pour des familles ayant besoin d’un endroit sûr et sécuritaire où elles se sentiront chez elles.

Gagnants du grand prix :

Annika K., de Winnipeg, au Manitoba, est la gagnante du grand prix en 4e année et sa subvention de 30 000 $ sera versée à Habitat pour l’humanité Manitoba. Cliquez ici pour lire le texte gagnant d’Annika : « What is a Home ».

Jake T., de Montréal, au Québec, a décroché le grand prix de la 5e année. Sa subvention de 30 000 $ ira à Habitat pour l’humanité Québec. Cliquez ici pour voir l’album illustré du texte gagnant de Jake : « Home: a small word with big meaning ».

Kara T., d’Orangeville, en Ontario, est la gagnante du grand prix en 6e année, dont la subvention de 30 000 $ aidera à construire des maisons avec Habitat pour l’humanité Halton-Mississauga-Dufferin. Cliquez ici pour lire le poème gagnant de Kara : « What Home Means to Me ».

Cliquez ici pour voir les gagnants du grand prix lire leur texte.

« C’est incroyablement inspirant de voir le nombre de jeunes enfants à travers le Canada qui croient passionnément que tout le monde devrait avoir un chez-soi sûr et décent, déclare Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. Les candidatures étaient exceptionnelles et nous sommes très reconnaissants envers les enseignants et les parents qui ont présenté cet important concours de rédaction aux élèves canadiens et qui ont ainsi contribué à l’important travail qu’accomplit Habitat pour l’humanité à travers le Canada. »

Le concours Le sens d’un chez-soi ne serait pas possible sans le généreux soutien de son commanditaire-fondateur, SagenTM (anciennement connu comme Genworth Canada) et des commanditaires des prix Revera et Swiffer. Grâce à leurs investissements, des élèves ont l’occasion de redonner à leurs collectivités d’une manière engageante et significative.

« "À une époque où nous passons tous beaucoup de temps à la maison, il n'a jamais été aussi pertinent d'engager les enfants sur des questions comme le logement abordable grâce à notre concours annuel Le sens d’un chez-soi", a déclaré Stuart Levings, président-directeur général de Sagen. "Une fois de plus, je suis stupéfait par le talent et l'engagement des étudiants qui ont soumis leurs histoires et je suis submergé par le nombre record de soumissions et de fonds collectés. Il n'a jamais été aussi important de faire participer les enfants et de créer un changement positif dans leurs communautés. »

Découvrez tous les textes gagnants au https://meaningofhome.ca/fr/gagnants-2021/.

Finalistes de 4 e année :

Alexandra R. Habitat Île-de-Vancouver-Nord Isla V. Habitat Victoria Mya W. Habitat Halton-Mississauga-Dufferin

Finalistes de 5e année :

Morgan J. Habitat Grande région d’Ottawa Emma M. Habitat Région de Peterborough et Kawartha Ella C-W. Habitat Grande région d’Ottawa

Finalistes de 6 e année :

Lacey C. Habitat Terre-Neuve-et-Labrador Castin B. Habitat Nord de l’Ontario Olivia G. Habitat Région de Peterborough et Kawartha

Le modèle d’accession à la propriété abordable d’Habitat pour l’humanité Canada aide des familles dans le besoin d’un logement à acquérir leur propre maison. Les propriétaires de maisons Habitat font jusqu’à 500 heures de bénévolat et paient une hypothèque abordable adaptée à leurs revenus, ce qui leur permet de bâtir une assise solide et d’acquérir la stabilité financière nécessaire pour planifier l’avenir de leurs enfants.



Les enseignants ou les parents qui souhaitent que leurs élèves ou enfants de 4e, 5e ou 6e années participent au concours, peuvent accéder à un module éducatif en ligne au meaningofhome.ca/fr/ qui comporte des conseils de rédaction et des renseignements sur les enjeux du logement abordable au Canada. Les candidatures pour l’édition 2022 du concours Le sens d’un chez-soi ouvriront à partir de janvier 2022.

Au sujet de SagenMC (anciennement Genworth Canada)

Comme commanditaire depuis 2000, Sagen a donné plus de 5 millions de dollars pour soutenir Habitat Canada et l’entreprise a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à une propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour son programme d’accession à la propriété, son appui à Habitat Canada va bien au-delà de l’aspect financier. Tout au long de la commandite de l’entreprise, des employés de tous les niveaux organisationnels de Sagen — dont le président et chef de la direction Stuart Levings et son équipe de direction — ont offert leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps pour aider au lancement de beaucoup des programmes phares d’Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours Le sens d’un chez-soi. Ces programmes, combinés au soutien et à l’engagement de Sagen à leur égard, ont considérablement accru la capacité de l’organisme à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et au fond, à soutenir plus de familles et à bâtir des collectivités plus solides. Apprenez-en plus au www.sagen.ca/fr.

Au sujet d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 53 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus de renseignements, visitez le www.habitat.ca/fr.

Pour plus d’information :

Laura Arlabosse-Stewart

Directrice des communications, Habitat pour l’humanité Canada

larlabossestewart@habitat.ca

Cellulaire : 416 822-1039