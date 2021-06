Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2021: Kasvu jatkui toukokuussa

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 8.6.2021 KLO 10.50

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2021: Kasvu jatkui toukokuussa



Gofore Oyj:n liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa toukokuussa 2021 (2020: 6,0 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 799 henkilöä (606 henkilöä).



Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Toukokuun liikevaihto kasvoi yli 45 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 8,8 miljoonaa euroa. Vertailukauteen nähden tänä vuonna oli yksi työpäivä enemmän.



Goforen asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi palautui kevään mittauksessa viime syksyn matalammasta, korona-ajan tuloksesta. Net Promoter Score -suositteluindeksi oli Suomessa 61 (asteikko -100 / +100). Tämä on erittäin hyvä tulos ja korkeampi kuin viime vuonna toteutetuissa mittauksissa. Palautteissaan asiakkaamme arvostivat Goforen kanssa työskentelyssä etenkin asiantuntijuutta, asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.



Asiakasrintamalta nostan esiin laajan yhteistyön Verohallinnon kanssa. Erityisen innoissani olen siitä, että osana toukokuussa voimaan tullutta Verohallinnon ja Goforen välistä johdon konsultoinnin puitesopimusta , Gofore avustaa Verohallintoa pilotoimaan skenaariotyön menetelmiä. Skenaarioiden avulla voidaan ennakoida muun muassa tulevan toimintaympäristön muutoksia, joka on välttämätöntä jokaisen digitaalista transformaatiotaan suunnittelevan asiakkaamme kannalta. Palvelu toteutetaan yhdessä kumppanimme Capfulin kanssa.



Goforen jo perinteeksi muodostunut sisäinen osaamisen jakamisen tapahtuma, Gonference, järjestettiin tänäkin vuonna toukokuun aikana. Kolmen päivän aikana goforelaiset jakoivat huippuosaamistaan ja kokemuksiaan toisilleen. Yhteisöllinen osaamisen jakaminen on tärkeä osa Goforen kulttuuria sekä jatkuvaa yksilö- ja yhtiötasoista uudistumista”.

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin EBITA:n, oikaistun EBITA:n ja oikaistun EBITA-%:n päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.



Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi

(2021) Liikevaihto,

milj. euroa Henkilöstömäärä

kauden lopussa Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE1 Alihankinta, FTE2 Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109 Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112 Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118 Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111 Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

