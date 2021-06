Saniona presenterar prekliniska data för SAN711 vid European Academy of Neurologys sjunde kongress

English Swedish

PRESSMEDDELANDE

8 juni 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att prekliniska data för SAN711 i en modell av neuropatisk ansiktssmärta kommer att presenteras vid European Academy of Neurologys (EAN) sjunde kongress. Kongressen hålls digitalt 19-22 juni 2021.

SAN711 är en first-in-class positiv allosterisk modulator av GABA-A α3 som designats med hjälp av Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler. Medan befintliga molekyler verkar på alla GABA-A-receptorer utan urskiljning, förstärker SAN711 effekten av GABA-A selektivt för α3-receptorer. Prekliniska studier indikerar att SAN711 tack vare denna selektivitet kan verka smärtlindrande och ge andra fördelar i det centrala nervsystemet utan de typiska biverkningar som förknippas med icke-selektiv aktivering av GABA-A, till exempel sedering, motorisk instabilitet, nedsatt kognitiv förmåga, risker för missbruk och fysiskt beroende.

Vid EAN-kongressen den 19 juni 2021, kl. 8:00 östkusttid / 14.00 svensk tid, CEST, kommer Dipak V. Amrutkar, Senior Research Scientist på Saniona att hålla en digital presentation med titeln ”SAN711, a Selective GABAA α3 Receptor Positive Allosteric Modulator as a Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia”. Alla presentationer och tillhörande abstract kommer att finnas tillgängliga på EAN:s webbplats från den 18 juni 2021, kl. 12:30 östkusttid. Saniona avser även att delge sina data om SAN711 och andra prekliniska program i andra vetenskapliga forum och investerarsammanhang.

”SAN711 upptäcktes med hjälp av Sanionas proprietära plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, vilken gör det möjligt för oss att utveckla högselektiva jonkanalsmodulatorer”, säger Jørgen Drejer, Ph.D., Sanionas Chief Scientific Officer. ”De data som vi har genererat med SAN711 inom trigeminusneuralgi, en fruktansvärt plågsam neuropatisk sjukdom, samt i modeller av andra sällsynta neuropatier bådar gott, och vi ser fram emot att avancera molekylen till en Fas 1-studie inom kort.

Saniona räknar med att inleda en Fas 1-studie med SAN711 på friska frivilliga försökspersoner i mitten av 2021, med resultaten förväntade till början av 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227.

E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021 kl.14.00 CEST.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Läkemedelskandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN 903 mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn, och håller på att bygga upp företagets huvudkontor i Boston-området i Massachusetts, USA. Företagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com .

