Leasinvest Real Estate SCA : Location importante dans l’immeuble Mercator-High5 ! au Luxembourg

Nouveau contrat locatif pour un étage complet dans l’immeuble Mercator

Leasinvest Real Estate vient de signer un nouveau contrat locatif pour 1.933 m2 (3ème étage complet), avec le CHL – Centre Hospitalier de Luxembourg, déjà occupant d’un plateau depuis l’année dernière, dans l’immeuble Mercator-High 5 ! situé Route d'Arlon 110-112 au Grand-duché de Luxembourg. Le contrat est entré en vigueur le 1er juin dernier et contribuera dès lors pour 7 mois aux revenus locatifs de l’exercice 2021. Le loyer contractuel annuel s’élève à € 0,5 million. Suite à ce nouveau contrat locatif, le taux d’occupation de l’immeuble est passé de 55% à 78%.

L’immeuble Mercator-High 5 ! offre une superficie totale de 8.641 m² de bureaux, répartis sur 5 étages et comprenant 104 emplacements de parking, et jouit d’une position enviable dans la capitale du Grand-Duché le long de la route d’Arlon, un des axes principaux à l’entrée de Luxembourg ville. L’immeuble, rebaptisé High 5 !, subit actuellement un rebranding et est en cours de rénovation et d’adaptation aux besoins d’un public jeune et dynamique. A l’heure actuelle, le 2ème étage est intégralement rénové, et la commercialisation est en cours. Les halls d'entrée et extérieurs seront également rénovés.

Cette transaction fut réalisée par l’intermédiaire de Cushman & Wakefield.

Michel Van Geyte, CEO : « Cette nouvelle location supplémentaire par un locataire existant prouve encore une fois le succès de notre stratégie d’investissement axée sur l’amélioration de nos immeubles bien localisés et sur l’introduction de nouveaux concepts qui répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs actuels. »

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

À propos de LEASINVEST REAL ESTATE SCA

Leasinvest Real Estate SCA est une Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP), qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : des immeubles retail et de bureaux au Grand-duché de Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

A ce jour, la juste valeur totale du portefeuille immobilier détenu en direct par Leasinvest s’élève à € 1,13 milliard et est réparti dans le Grand-duché de Luxembourg (56%), la Belgique (28%) et l’Autriche (16%).

Leasinvest est en outre l’un des plus grands investisseurs immobiliers au Grand-duché de Luxembourg.

La SIRP est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d’environ € 439 millions (valeur 9/06/2021).

