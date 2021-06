Leasinvest Real Estate Comm. VA: Belangrijke verhuring in het gebouw Mercator-High5! in Luxemburg

English Dutch French

Nieuw huurcontract voor een volledige verdieping in het gebouw Mercator

Leasinvest Real Estate heeft net een nieuw huurcontract afgesloten voor 1.933 m2 (volledige 3e verdieping), met CHL – Centre Hospitalier de Luxembourg, reeds huurder van een verdieping sinds vorig jaar, in het gebouw Mercator-High 5! gelegen te Route d'Arlon 110-112 in het Groothertogdom Luxemburg. De huurovereenkomst heeft een aanvang genomen op 1 juni laatstleden en zal bijgevolg voor 7 maanden bijdragen aan de huurinkomsten van het boekjaar 2021. De jaarlijkse contractuele huur bedraagt € 0,5 miljoen. Ingevolge deze nieuwe huurovereenkomst verbetert de bezettingsgraad van het gebouw van 55% tot 78%.

Het gebouw Mercator-High 5! heeft een totale oppervlakte van 8.641 m² kantoren, verdeeld over 5 verdiepingen, met 104 parkeerplaatsen, en geniet van een uitzonderlijke ligging in de hoofdstad van het Groothertogdom langs de route d’Arlon, één van de belangrijkste toegangswegen tot Luxemburg stad. Het gebouw, dat werd omgedoopt tot High 5!, ondergaat nu een rebranding en renovatie om het in overeenstemming te brengen met de noden van een jong en dynamisch publiek. Op heden wordt de 2e verdieping integraal gerenoveerd en de commercialisatie ervan is opgestart. Ook de inkom en de façade zullen worden gerenoveerd.

Deze transactie werd gerealiseerd met de tussenkomst van Cushman & Wakefield.

Michel Van Geyte, CEO: “Deze nieuwe bijkomende verhuring aan een bestaande huurder bewijst nogmaals het succes van onze investeringsstrategie, gefocust op het optimaliseren van onze goed gelegen gebouwen en de introductie van nieuwe concepten die perfect beantwoorden aan de noden van de huidige gebruikers.”

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (56%), België (28%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 439 miljoen (waarde 9/06/2021).

Bijlage