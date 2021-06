Présentation du jeudi 10 juin 2021

English French

Communiqué Voisins Le Bretonneux, le mercredi 9 Juin 2021 – 18H

Point sur l’activité et les perspectives

Jeudi 10 Juin 2021.

Le support de présentation de la réunion d’informations du 10 Juin 2021, sera accessible depuis la « homepage » du nouveau site web d’Orège dans la rubriques « actualités ».

Pour toutes informations :

carine.oger@orege.com

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale, du groupe Eren, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l’environnement et de la valorisation énergétique.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE

www.orege.com

Attachments