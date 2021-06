MYPE ouvre la distribution indirecte pour développer sa croissance

MYPE, société pionnière dans l'utilisation de Power BI en France, mise sur les ESN pour démultiplier ses ventes et permettre à leurs clients d’accéder à une offre de formation unique autour de l’environnement Power BI.

Fondée en 2018, MYPE est une société de conseil et de formation spécialisée dans les technologies de traitement et d’analyse de données Microsoft, principalement Power BI, Excel VBA, Power Apps ou encore Power Automate. La société réunit des experts reconnus qui délivrent au quotidien des prestations de consulting et de formation auprès des entreprises du Middle Market et des grands comptes.

À travers ce positionnement très spécifique, MYPE ambitionne de compléter les offres de service des ESN qui ne disposent pas de ressources expertes pour accompagner efficacement leurs clients dans leur utilisation de Power Bi. En s’appuyant sur un réseau de partenaires ESN de proximité, MYPE pourra donc accéder à de nouvelles opportunités commerciales, intégrer ses offres de formation au service des ESN et développer sa présence dans toutes les régions.

De leur côté, les ESN pourront renforcer leur domaine d’intervention en se positionnant sur un marché en croissance, mais également accentuer leur avantage concurrentiel. Pour mener à bien cette évolution de sa stratégie commerciale, MYPE proposera différentes ressources à ses partenaires et entretiendra avec son réseau des relations de proximité pour lancer des initiatives communes. Cette posture a d’ores et déjà séduit quelques ESN parisiennes de grande envergure qui se sont appuyées sur l’expertise de MYPE pour réaliser de premiers projets clients.

Augustin de la Fouchardière, Fondateur de MYPE « Power BI est une technologie qui connaît un essor sans précédent ces dernières années. Pour autant, peu d’entreprises sont aujourd’hui en mesure d’accompagner efficacement leurs équipes dans la maîtrise de cet environnement. Faisant partie des grands projets de transformation digitale mis en œuvre par les ESN, Power BI est donc une brique centrale qu’il convient de bien utiliser. Nous souhaitons accompagner les ESN en intervenant à leurs côtés pour former efficacement leurs clients en dispensant des formations sur mesure. »