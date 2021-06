Coop Pank AS 2021. aasta mai tulemused

English Estonian

Coop Panga 2021. aasta mai majandustulemused:



Panga klientide arv kasvas mais 2 300 võrra ja ulatus kuu lõpuks 98 200-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 35%.

Panga klientide hoiuste maht kahanes mais 10 miljoni euro võrra ulatudes mai lõpu seisuga 880 miljoni euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 18 miljonit ja eraklientide hoiused 6 miljonit. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste ja muu finantseeringu maht kahanes 34 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 52%.

Panga laenuportfell kasvas mais 27 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 736 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 37%.

Võrreldes möödunud aasta viie esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 24% ja tegevuskulud 19%.

Pank teenis mais 1 miljon eurot puhaskasumit, aasta viie esimese kuuga on pank teeninud 117% rohkem kasumit kui samal perioodil eelmisel aastal.

Panga omakapitalitootlus oli mais 11,8%, kulu-tulu suhe 56,1%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Coop Panga laenuportfell tegi mais jõulise kasvu: kui aasta esimestel kuudel jäi meie laenuportfelli kasv 10 miljoni euro piiridesse ja aprillis oli see 14 miljonit, siis mais tegime korraliku hüppe ja kasvatasime laenuportfelli koguni 27 miljoni euro võrra. Näeme, et turg on taas aktiveerunud ja meie pakkumine vastab klientide vajadustele, tänu millele kasvatasime laenumahte kõigis äriliinides.

Ootuspäraselt jätkus ka kodumaiste hoiuste sissevool – kohalikud ettevõtted ja eraisikud tõid meile mais hoiustamiseks kokku 24 miljonit eurot. Tänu kodumaiste hoiuste mahu jätkuvale kasvule saime mais jätkata vabanemist ka kallimast ressursist ja suunasime välja 34 miljoni eurot rahvusvahelistelt platvormidelt ja muudelt finantsasutustelt kaasatud hoiuseid.

Mais liitus meiega 2 300 uut klienti ja kuigi börsile tulles lubasime 100 000 kliendi täitumist 2022. aasta lõpuks, ületame selle verstaposti oluliselt varem. Mai lõpu seisuga on pangal 98 200 klienti.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 98 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee



Manus