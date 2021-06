English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.6.2021, 16.00 (EEST)

Nexstim Oyj:n hallitus on päättänyt muutoksista vuoden 2020 optio-ohjelmaan, yhtiön hallussa olevien 2016B-optioiden mitätöinnistä sekä 2013A optio-ohjelman päättämisestä

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”yhtiö”) hallitus päätti 14.6.2021 muuntaa 11 011 yhtiön hallussa olevaa 2020A-optiota 2020B-optioiksi, sekä 18 819 yhtiön hallussa olevaa 2020A-optiota 2020C-optioiksi.

Nyt tehdyn muutospäätöksen seurauksena

• yhteensä 206 011 optiota on merkitty tunnuksella 2020B, ja näistä 179 557 on annettu johdolle ja henkilöstölle ja 26 454 on edelleen yhtiön hallussa.

• yhteensä 213 819 optiota on merkitty tunnuksella 2020C, ja näistä 187 365 on annettu johdolle ja henkilöstölle ja 26 454 on edelleen yhtiön hallussa.

Lisäksi yhteensä 165 170 optiota on merkitty tunnuksella 2020A, ja nämä on annettu johdolle ja henkilöstölle.

Vuoden 2020 ohjelman osakeoptioiden muutetut ehdot on julkaistu yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.nexstim.com/investors.

Yhtiön hallussa olevien 2016B-optioiden mitätöinti

Hallitus päätti 14.6.2021 mitätöidä lopullisesti ja peruuttamattomasti 10 yhtiön hallussa olevaa 2016B-optiota.

2013A optio-ohjelman päättäminen

Hallitus päätti lopettaa yhtiön vuoden 2013A optio-ohjelman kokonaan.

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite