Stege, den 14. juni 2021

Selskabsmeddelelse nr. 10-2021.

Direktørskifte i Møns Bank

Møns Banks administrerende direktør Flemming Jul Jensen har informeret bestyrelsen, at han efter 40 års ansættelse i den finansielle sektor, heraf de seneste 12 år som direktør for Møns Bank, ønsker at fratræde, når bestyrelsen har fundet en afløser, og den nye direktør er ansat og har fundet sig til rette i jobbet – forventeligt i forlængelsen af den kommende generalforsamling i 2022.

Om beslutningen af sin kommende fratrædelse udtaler bankens direktør Flemming Jul Jensen ”Til august kan jeg se tilbage på 40 års erhvervsaktivitet, hvor mit fokus i hele perioden har været den finansielle sektor. Jeg har været meget begunstiget med mange spændende opgaver og udfordringer igennem årene, heraf de seneste 12 år som direktør for Møns Bank. Til næste år runder jeg 60 år, og det har givet mig anledning til en revurdering af mine samlede prioriteringer, og i den forbindelse har jeg vurderet og besluttet, at det vil være et velvalgt tidspunkt at videregive stafetten til en anden”.

Bankens bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen oplyser, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde med bankens direktør Flemming Jul Jensen, og nævner i den forbindelse, at bestyrelsen gerne havde set samarbejdet fortsætte i endnu nogle år, men med respekt for direktør Flemming Jul Jensen beslutning, så vil bankens bestyrelse nu igangsætte en ansættelsesproces med en udvælgelse og ansættelse af en ny administrerende direktør.

Vedhæftet fil