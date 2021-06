Les technologies d’aide à la conduite désactivées lorsque distrayantes, selon un nouveau sondage d’Allstate Canada

English French

MONTRÉAL, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les véhicules sont de plus en plus équipés de technologies d'aide à la conduite telles que les caméras de recul et les alertes de proximité du véhicule. Certains de ces systèmes aident le conducteur à manœuvrer le véhicule, d'autres fournissent des avertissements et certains se déclenchent dans des situations spécifiques. Cependant, un nouveau sondage Léger, réalisé pour le compte d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance (« Allstate »), révèle que seulement 35 % des répondants québécois affirment comprendre toutes les fonctions disponibles sur leur voiture et 16 % disent ne pas les comprendre complètement.



Le sondage Léger d’Allstate a également révélé que 52 % des personnes interrogées de l’échantillon national déclarent ne faire que rarement ou jamais appel aux fonctions d'aide à la conduite de leur voiture. Parmi eux, 42 % ont mentionné avoir été distraits par les avertissements et 56 % ont admis avoir désactivé au moins l'un d'entre eux.

Selon les données du sondage, les deux principales raisons pour lesquelles les répondants québécois désactivent leurs fonctions d'aide à la conduite sont parce qu’ils les trouvent distrayantes (63 %) ou parce qu'ils ne leur font pas confiance (14 %).

Les données de l'assurance automobile d'Allstate montrent que les véhicules qui sont le plus équipés de technologies d'aide à la conduite ont tendance à avoir une fréquence de réclamations plus faible que les véhicules uniquement équipés d'une caméra de recul.

Toutefois, les conducteurs doivent comprendre les capacités et les limites des technologies d'assistance de leur véhicule.

« Les véhicules d'aujourd'hui sont équipés d'une foule d'outils pour améliorer la sécurité sur la route, mais encore beaucoup de gens ne comprennent pas bien comment les utiliser, se laissent distraire par eux ou les éteignent, surtout sur les routes du Québec où les cônes orange et les travaux de construction peuvent provoquer une surabondance d'alarmes et d'avertissements » note Carmine Venditti, directeur d'agence pour Allstate, région de Montréal-Est. « Le fait de bien connaître ces technologies d'assistance permet de mieux comprendre leur utilité. Par conséquent, le conducteur peut bénéficier d'une meilleure visibilité autour du véhicule et prendre des décisions sécuritaires, évitant ainsi potentiellement une collision. »

Allstate aimerait profiter de l'occasion pour rappeler à tous les conducteurs de conduire prudemment sur la route cet été, quelle que soit la distance qu'ils parcourent.

Voici quelques bonnes pratiques pour conduire en toute sécurité un véhicule moderne :

Familiarisez-vous avec les caractéristiques propres à votre véhicule avant de l'utiliser sur la voie publique. Le fait d'être informé peut contribuer à éviter une collision.

Les technologies d'aide à la conduite requièrent toujours la pleine attention du conducteur. Certaines fonctions peuvent ne fonctionner que dans des conditions spécifiques, par exemple dans une certaine plage de vitesse.

N'hésitez pas de poser à votre concessionnaire toutes les questions relatives à la technologie présente dans votre véhicule, afin de mieux comprendre ses objectifs et la manière d'utiliser correctement ses fonctions. Vous pouvez également trouver des informations dans le manuel du propriétaire du véhicule, ou dans le manuel électronique intégré aux systèmes d'infodivertissement de certains véhicules.

Les technologies, comme les caméras de recul, sont utiles, mais assurez-vous de toujours bien regarder autour du véhicule, car la caméra peut ne pas fournir une image complète.

Programmez votre système de navigation ou configurez votre système d'infodivertissement avant de commencer votre trajet (ne le faites jamais en conduisant). Arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire sur le bord de la route si vous devez utiliser un appareil ou changer de liste de lecture.



À propos du sondage Léger

Le sondage a été réalisé par Léger du 7 au 9 mai 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 529 Canadiens âgés de 18 ans et plus, pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Parmi l'échantillon national, 415 répondants provenaient du Québec. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la région et de l'éducation afin d'assurer un échantillon représentatif de la population canadienne. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 1 529 répondants aurait une marge d'erreur de +/ 2,5 % 19 fois sur 20.

