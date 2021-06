English Estonian

16.06.2021.a. sõlmisid AS Trigon Property Development ja ECOBIRCH AS kinnistu omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu, millega AS Trigon Property Development müüs endale kuuluva kinnistu aadressiga Niidu tn 11 Pärnus suurusega 8 874 m2. Kinnistu müügihinnaks oli 205 000 eurot (ei sisalda käibemaksu).



