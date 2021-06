Selskabsmeddelelse nr. 8 - 2021

til Nasdaq Copenhagen

Den 16. juni 2021

Storaktionærmeddelelse

Brødrene A & O Johansen A/S har dags dato modtaget følgende storaktionærmeddelelse:

”BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er kapitalforvalter for de juridiske personer nedenfor og er i henhold til aftale berettiget til at udøve stemmerettigheder:

Investeringsforeningen Bankinvest, Danske Aktier Akk. KL

Kapitalforeningen Bankinvest Select, Small Cap Danske Aktier KL

Investeringsforeningen Bankinvest, Danske Aktier KL

Kapitalforeningen Investin Pro, Danske Aktier.

Det meddeles, at de juridiske personer pr. 31. maj 2021 samlet kom under 5 % i besiddelse af nominel aktiekapital i Brødrene A & O Johansen A/S.

Besiddelse af præferenceaktier (ISIN DK0060803831) kan pr. 15. juni 2021 opgøres til antal stk. 134.989 svarende til en nominel aktiekapital på 1.349.890 kr. ud af en samlet nominel aktiekapital på 28.000.000 kr. Den samlede nominelle aktiekapital svarer til 4,82 %.

Stemmerettigheder kan pr. 15. juni 2021 opgøres til 134.989 stemmer svarende til 1,71 % af de samlede stemmerettigheder.

Denne meddelelse gives i henhold til lov om kapitalmarkeder og bekendtgørelse om storaktionærer.”

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen Henning Dyremose

Adm. direktør Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil