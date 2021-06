Cegedim Santé renforce son réseau de professionnels de santé avec l’acquisition de Médimust et devient le leader du logiciel médical en France

Boulogne-Billancourt, le 17 juin 2021 - Cegedim Santé, l’activité de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, acquiert Médimust, éditeur de logiciels pour les professionnels de santé depuis 25 ans. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de Cegedim Santé visant à aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients, à contribuer à améliorer l’accès à la santé pour tous et à fluidifier le parcours de soins en proposant des solutions innovantes.

Cegedim Santé déploie son réseau de professionnels de santé et enrichit son écosystème de solutions



Avec le rachat de Médimust, Cegedim Santé -qui compte plus de 100 000 professionnels de santé utilisateurs de ses solutions connectées- élargit encore son réseau en étoffant son écosystème de solutions en santé et affirme ainsi sa place de numéro 1 du logiciel médical en France1.

Médimust, logiciel médical simple d’utilisation, performant et ergonomique, s’adresse aux médecins libéraux en exercice individuel, en centre ou en maison de santé, quelle que soit leur spécialité (psychiatrie, gériatrie, pédiatrie, gastro-entérologue, gynéco, etc.).

Installé en local, il permet de gérer l’ensemble de la consultation médicale : suivi et mise à jour du dossier patient, partage de documents et photos, gestion de la comptabilité, transmission des ordonnances électroniques, etc.

La mutualisation des savoir-faire et expertises de chacun va permettre de renforcer la gamme de solutions locales de Cegedim Santé et de répondre toujours plus aux évolutions du marché et aux attentes des professionnels de santé.

L’offre Médimust augmentée des solutions Cegedim Santé

Le rapprochement avec Cegedim Santé permet à Médimust de continuer sa croissance en étant en capacité de proposer une offre plus large à son parc clients composé de 2 000 médecins libéraux.

Médimust va ainsi pouvoir leur faire profiter de solutions complémentaires, parmi lesquelles :

La Base Claude Bernard (base de données sur les médicaments et les produits de santé), avec un déploiement sur l’intégralité du parc Médimust ; la moitié du parc étant actuellement équipée de cette solution.

Les solutions Maiia (agenda, prise de rendez-vous en ligne, téléconsultation) et le module de facturation JFSE (feuille de soins électronique) interopérables, comme toutes celles de Cegedim Santé, ce qui permet une intégration simple et rapide du logiciel Médimust dans son écosystème.

L’intégration des solutions Médimust en environnement HDS sur les infrastructures cegedim.cloud.

« Médimust propose un logiciel simple associé à des fonctionnalités avancées. Pour notre croissance et pour améliorer le service rendu à nos clients, il était naturel de nous rapprocher d’un acteur majeur avec qui nous partageons la même vision de l'avenir », déclare Thierry Lepinard, Directeur d’activité de Médimust.



« Avec l’intégration de Médimust à notre parc de solutions Cegedim Santé, nous sommes très fiers de pouvoir proposer de nouvelles offres à l’ensemble de nos clients et par la même occasion, d’affirmer notre leadership sur ce marché en France. Notre enjeu est plus que jamais de travailler dur pour innover, afin de proposer une expérience inégalable à nos utilisateurs ! », déclare Jean-Baptiste Gamblin, Président de Cegedim San

À propos de Medimust

Fondée en 1992, Médimust édite son logiciel éponyme à destination des médecins libéraux, généralistes ou spécialistes. Installée près de Caen, l’entreprise (15 collaborateurs) développe une solution simple et très complète pour la gestion de l’activité du cabinet médical. Labellisé e-Santé, le logiciel est déployé dans des maisons et pôles de santé. Facile à prendre en main et à utiliser en toute situation, Médimust équipe le premier médicobus de la région Normandie.

À propos de Cegedim Santé

Activité de Cegedim, dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé rassemble les marques des 5 filiales historiques du Groupe : CLM, RMI, Maiia, Smart RX et RESIP. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins de tous les professionnels de santé et des patients. Ce sont 1300 collaborateurs engagés au quotidien auprès des professionnels de santé et des patients, pour un accompagnement de proximité.

À propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

