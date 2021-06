Baltika Retail OÜ likvideerimise teatis

English Estonian

15. juunil 2021 kinnitas AS Baltika nõukogu AS Baltika tütarettevõtte Baltika Retail OÜ likvideerimise plaani. Baltika Retail OÜ tegutses varem kinnisvara haldusettevõttena, kuid viimane ettevõttega seotud leping ladude osas lõpeb 30.06.2021. Tehing loodetakse lõpule viia 2021. aasta teisel poolel. Kuna äritegevus jätkub samas mahus, ei mõjuta tehing AS Baltika konsolideeritud kasumit, varasid ega kohustusi. AS Baltika kinnitab, et ülalnimetatud tehing ei kujuta endast tehingut seotud osapoolega ning AS Baltika nõukogu ja juhatuse liikmetel ei ole tehingu suhtes mingit muud isiklikku huvi.

Flavio Perini

Tegevjuht/juhatuse esimees

AS Baltika

